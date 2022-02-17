Kredi, kredi kartı borcu olanlar dikkat! Hemen...

Borcu olanlara güzel haber! Birikmiş borçlar çözümsüz değil. Neredeyse herkesin kredi ya da kredi kartı borcu bulunuyor. Zaman zaman bu borçlar birikerek içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Kredi, kredi kartları, eşler arası gizli borç… Herkesin aklında birçok soru, sorun var. Özlem Denizmen Posta gazetesindeki köşesinden borcu olan okurlardan gelen soruları yanıtladı. İşte benzer durumdaki pek çok kişiye yol gösterici olacak o sorular ve yanıtları....

GELİRİNDEN AZ HARCA

Gelirim iyi ama harcamalarımı iyi ayarlayamadığım için borçlarımı bitiremiyorum. Bu durumu değiştirmek için ne yapabilirim?

Aylık bütçe yap. Harcamanı planla, limit koy ve uy.

Alışverişlerinde isteklerinle ihtiyaçlarını ayır. Planında yoksa istek harcaması yapma. (Mobil uygulamam Moneye’yi kullanabilirsin).

Beklenmedik durumlar için en az üç aylık giderin kadar para biriktir.

Mevcut borçlar bitene kadar yeni borç ya da taksit yapma.

Tasarruf yöntemlerini araştır ve bunları uygula.

Her ay gelirinden daha az para harca.

Borçlarını kapattıktan sonra kendine yeni bir finansal hedef belirle. Ev, araba peşinatı, eğitim…

KREDİ BEDAVA DEĞİL

Bankama sordum 50 bin lira kredi limitim varmış. Sizce bu parayı alsam mı? Alırsam nasıl değerlendirebilirim?

Ne bu bedava mı san ki? Kredi bankanın belli bir faiz karşılığında sana ödünç verdiği para. Bunun maliyeti var. Havadan gelen para değil. Bu krediyi iki yıl için kullandığını düşünelim, ortalama 2 bin 700 lira civarında aylık ödemen olur. Geri ödemesi de yaklaşık 65 bin TL’ye denk gelir. İhtiyacın ya da amacın yoksa neden bu kadar para ödeyesin ki? Ne gerek var!

PARA GEÇMİŞİ

Borcumuz var, çok şükür ödüyoruz. Ben yine de para konularında panik oluyorum. Eşim de benim kadar umursamıyor gibi geliyor. Sorun hangimizde?

Borcunuzu ödüyorsunuz, ortada sorun yok. Eşinle birbirinizin para geçmişini anlayın. Şu soruları sorun:

Ailende para yönetimi nasıl yapılırdı?

Annenle baban arasındaki para ilişkisi nasıldı?

Hayatında yaşadığın en büyük para olayları nelerdi?

Ailede çok fazla borcu olan var mıydı? Konuşurken birbirinizi suçlamayın. Çözüme odaklanın. Ortak hedefe kilitlenmek evliliği güçlendirir.

SIRLAR ARANIZA GİRMESİN

Arkadaşıma 12 bin lira borç verdim. Söz verdiği tarihin üzerinden üç ay geçti. Ara sıra konuyu açtığımda beni geçiştiriyor. Onu anlamaya çalışıyorum ama bu sırada ben de kartlara borçlandım. Eşime de söylemedim. Acil bir durum olsa eşime para yok da diyemem. Ne yapacağım?

Üçüncü bir arkadaşınızı yanınıza alıp borçluya bir ödeme planı yapın. Onu rahatlatın. Sonuçta kötülüğünü değil, paranı istiyorsun! Onun dışında: 1. Borç bitene kadar kredi kartlarınla harcama yapma. 2. Eşine de muhakkak söyle, aranızda gizli saklı olmasın. Eninde sonunda ortaya çıkar.

BORÇLARDAN KURTULMAK İSTİYORUM

Yaklaşık 160 bin lira kredi ve kredi kartı borcum var. Aylık ödemelerim 14 bini buluyor, çok zorlanıyorum. Eşim de çalışıyor ama gelirimizin borçlara gitmesi ikimizi de çok üzüyor, huzurumuz kaçıyor.

Borç yüksekmiş. Lakin her borç ödenir, önce sağlık. Eşinle samimiyetle oturup konuşun. Gerekiyorsa zor kararı verin. Satabileceğiniz ev, araba, arsa gibi varlıklarınızı satın, borçları kapatın. Tekrar yerine koyarsınız. Borçlar kapanıncaya kadar istek harcamalarınızı durdurun. Karı koca kenetlenin ek gelir kazanın.

HER ŞEY MATEMATİK DEĞİL

Elime biraz para geçti, maaşım da var. Düzenli ödüyorum ancak yaklaşık 30 bin lira kredi borcum kaldı. Bu borcu kapatırsam çok rahat hissedeceğim ama kenarda hiç param kalmayacak. ‘Yanlış mı olur’ diye düşünüyorum. Önerinize ihtiyacım var.

Ev kredisi ise ödemeye devam et. Eğer tüketici kredisi ise 20 bin lira kapat 10 bin kenarda dursun. Kendini güvende hissetmek önemli, her şey matematik değil.