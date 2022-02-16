°
Şehir seçiniz
    BİST2.0410.16EURO15.520.52USD13.640.37ALTIN820.021.19
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiÇiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...
    HaberlerEkonomi Haberleri Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...
    ABONE OL

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Yüz binlerce çiftçi bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıkladı.İndirim kararları art arda açıklandı. Gübre fiyatlarında yüzde 30, hayvan yemi fiyatlarında yüzde 20 indirim yapıldı.

    16.02.2022 - 20:57 |
    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

     Çiftçilere güzel haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. İndirim haberleri peş peşe geldi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle;

    "Tarım Kredi Kooperatiflerindeki gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptık

    Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak."

    Elektrik faturalarına yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...
    İlgili Haber
    Elektrik faturalarına yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

    GÜNCEL HABERLER

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Sıradaki Haber
    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Sıradaki Haber
    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    Sıradaki Haber