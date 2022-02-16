Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

Çiftçilere güzel haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. İndirim haberleri peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle;

"Tarım Kredi Kooperatiflerindeki gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptık

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak."