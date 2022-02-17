DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mal ve Hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak belirlenmesi üzerine DİSKİ zaman kaybetmeden uygulamayı devreye aldı.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte DİSKİ, 14 Şubat itibariyle bugüne kadar su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı da yüzde 1 olarak uygulayacağı öğrenilirken, Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında bütün abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimlerine, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16,5 indirim yapmıştı.