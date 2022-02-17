Kredi fırsatı, 3 ay ödeme yok! Faiz oranları açıklandı ihtiyaç, konut ve araç kredisi...

Dev bankadan kredi açıklaması geldi! Hesabı olan tüm bireysel müşterileri kapsıyor. Kredi kampanyaları duyuruldu. Albaraka Türk, yeni finansman kampanyalarını bireysel müşterilerinin kullanımına sundu. Araç, konut ve ihtiyaç finansmanı özelinde düzenlenen kampanyalar ile müşterilere avantajlı oranlarla finansman imkânı sunulacak.

ARAÇ KREDİSİNDE 1,79'DAN BAŞLAYAN FAİZ ORANLARI

Yeni duyurulan araç finansmanı kampanyası ile müşterilere hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlara 48 aya varan vadeler ile finansman sağlanabilecek. Yüzde 1,79’dan başlayan imkânı oranıyla sunulan araç finansmanı kampanyasında müşteriler ayrıca avantajlı kasko tekliflerinden yararlanabilecek ve Otorapor Gold ve Silver Ekspertiz paketini yüzde 25 indirim ile yaptırabilecek.

KONUT KREDİSİNDE 120 AY VADE

Araç finansmanıyla birlikte konut finansmanını da duyuran bankanın yaptığı yazılı açıklamada, “Bireysel müşterilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Yüzde 1,69’dan başlayan kâr oranları ile sunulan finansman kampanyasında dilediğiniz eve 120 ay vade ile rahat rahat geri ödemelerinizi yaparak sahip olabilirsiniz” denildi.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE 3 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

Araç ve konut finansmanı kampanyalarıyla birlikte ihtiyaç finansmanı kampanyasını da duyuran banka, yüzde 1,90’dan başlayan kâr oranları ile bireysel müşterilere finansman sağlayacağını bildirdi. Bu kampanyada müşterilerin, 3 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vade imkânlarından yararlanabileceği belirtildi.