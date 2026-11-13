Tunceli kırsalında üretim şaha kalkıyor! İmzalar atıldı, üreticiye hibe desteği...

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Program çerçevesinde toplam 178 milyon 601 bin 151 lira yatırım tutarına sahip 21 projeye yüzde 60 ile 70 oranlarında hibe desteği verilecek. Destek kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin yatırımları, arıcılık faaliyetleri, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri ile hayvancılıkta kullanılacak makine ve ekipman alımları yer alıyor.

Toplam 112 milyon 802 bin 341 liralık hibe desteğiyle üreticilerin yatırım gücünün artırılması, tarımsal kaynakların verimli kullanılması ve Tunceli kırsalında üretimin desteklenmesi hedefleniyor.