Ev sahiplerini yakından ilgilendiren uyarı! Konutta sıfır vergi imkanı, detaylar belli oldu

Ev sahiplerine ilgilendiren gelişme! Beyanname dönemi başladı, kritik detaylar belli oldu. Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem ‘Beyanname ver vergini düşür’ başlıklı yazısında, "Mart ayı kira geliri elde edenler için beyanname dönemi oluyor. Hazır beyanname ile masraflarınızı bildirerek ödeyeceğiniz vergiyi düşürebilir hatta sıfıra da indirebilirsiniz" ifadeleriyle kimsenin bilmediği ayrıntılara dikkat çekti.

Faruk Erdem, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mart ayı ile birlikte hem gelir vergisi hem de emlak vergisi için süreç başlamış oldu. Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksit bu ay başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar ödenebilecek. 2021 yılı içinde konutunu kiraya vererek gelir elde edenler için ise beyanname süresi bu ay içinde devam edecek. 2021 yılı içinde 7 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri zorunlu. 7 bin lira ve altında kira geliri elde eden ev sahipleri ise beyanname vermeyecek. Dolayısıyla tüm ev sahiplerinin gelirlerinden 7 bin liralık kısım istisna olarak düşülüyor.

HAZIRI VAR YORULMAYIN

Beyanname vermek artık zor değil. Eskiden vergi dairelerine gitmek gerekirken şimdi internetten kolayca hallediliyor. Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyanname sistemi ile mükelleflerin işini de kolaylaştırıyor. Gib.gov.tr adresine giren ev sahipleri hazır beyannamelerini buluyor ve bunun üzerinde ekleme ve değişiklik yaparak görevlerini yerine getirmiş oluyor.

İKİ SEÇENEK BULUNUYOR

Beyanname düzenlerken mükelleflere iki seçenek sunuluyor. Birincisi götürü gider yöntemi. Bunu seçtiğiniz zaman otomatik olarak sizin için yüzde 15 oranında bir gider kira gelirinizden düşüyor. Böylece sizin için otomatik bir indirim yapılmış oluyor. Eğer kiraya verdiğiniz eviniz için bir masraf yapmadıysanız ya da kendiniz de kirada oturmuyorsanız götürü gider yöntemi size göre. Ancak siz de kirada oturuyor ya da ev için değişik masraflar yapmışsanız bu kez gerçek gider yöntemini seçmelisiniz. Gerçek gider yönteminde belgeleyebildiğiniz tüm masraflarınızı ve eğer kirada oturuyorsanız kira giderinizi gelirinizden düşebiliyorsunuz. Masraflarınız ya da ödediğiniz kira aldığınız kiradan daha fazla ise verginiz sıfırlanıyor.

HANGI MASRAFLAR İNDİRİLİYOR

Son beş yılda konut alanlar, konut edinim bedelinin (tek bir konut için) yüzde 5'ini kira gelirinden düşebiliyor. İşyeri kira gelirinin vergi hesabında, yüzde 5 giderden faydalanılamıyor.

Kiraya verilen gayrimenkul için borçlanılan kredinin (2021'de ödenen) faizleri gelirden düşülebilir.

Kiraya verilen taşınmazla ilgili sigorta giderleri.

Emlak vergisi de dâhil olmak üzere taşınmazla ilgili olarak ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları gider yazılabilir.

Konut kira geliri elde ederken, diğer taraftan kendisi de kirada oturanların ödedikleri kira bedelleri de (lojman kiraları dâhil) hesaplamada gider olarak dikkate alınabiliyor.

Beyannamede kira gelirinden düşülebilecek diğer 'gerçek giderleri' de; amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, onarım, idare giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar olarak sıralanabilir.