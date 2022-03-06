Paralar hesaplara yatırılmaya başladı! TC kimlik numarası ile...
Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ödemeler başladı. Bakan güzel haberi duyurdu. Paralar TC kimlik numarasına göre banka hesaplarına yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
06.03.2022 - 11:22 |
Beklenen ödemeler başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
Sevgili gençler, mart ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 6, 2022
İyi günlerde, sağlıcakla harcayın. pic.twitter.com/VZRVpFtrYe