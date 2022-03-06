Ayçiçek yağı ile ilgili son dakika açıklaması! Ayçiçek yağı fiyatlarına yeni zam mı geliyor?

Ayçiçek yağı zammı son günlerde gündemde. Fiyatı son bir yılda yüzde 55 yükselen ayçiçek yağı Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle fiyat artışını sürdürdü. Savaş sonrası ayçiçek yağı tedarikinde sorun yaşanacağına dair iddialar gündeme geldi. Bakan Kirişci bu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.



"15 NİSAN'A KADAR YETERLİ'

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'yi ayçiçek yağı krizine sürükleyebilir mi? Konu ile ilgili açıklama yapan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Türkiye gelecek 15-16 adet yağ dolu geminin gelişinde problem olduğunu belirterek, "Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımız ile görüştük, onlar hemen gerekli aksiyonları aldılar. Tez zamanda sorunun çözülmesini umut ediyorum. Rusya'nın gaz akışı devam ediyor bizim de ürünlerimizin geleceğini ümit ediyorum. O zaman bir problem kalmayacak İnşallah. Nisan ayının 15'ine kadar ürünlerimiz yeterli şekilde var. O gemilerde gelirse bir sorun kalmaz umarım. Ancak fiyatlar yükselişleri 1400 dolarlar seviyesinden 2000 dolar seviyesini geçti. Bu hiç birimizin etki edebileceği bir şey değil, bu savaş hali bütün dünyada durum bu" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, dünya gıdasını da tehdit ediyor. Özellikle pandemi döneminde altüst olan gıda tedarik zinciri ve iklim nedeniyle ortaya çıkan zararlar şimdi bu krizle başka bir boyuta taşınıyor. Türkiye’nin de özellikle Rusya’dan artan oranda tarım ürünü ithalatı var. Bu ürünlerin ilk sırasında buğday yer alıyor ancak Türkiye bu ithalatı genellikle un ihracatına çeviriyor. Türkiye’nin buğday üretimi ülke tüketimi için yeterli durumda olsa da dünya piyasalarında dolar bazında fiyatı yeni bir rekor kıran buğdayda dünya çapında sıkıntılar baş gösterebilir. İthal edilen ürünler arasında en büyük sorunlardan birinin ayçiçek yağında oluşacağı endişesi var. Rusya tarafından çatışmaların başlatıldığı ilk günden bu yana yağ piyasalarında fiyatlar hareketli, anlık değişimler var. Rusya 2021’i 36 milyar dolarlık tarım ihracatıyla kapattı. Uzmanlar, bu kaynağı kaybetmek istemeyeceğini öngörüyor ama hem mevcutta hem de gelişecek süreçte lojistik imkanların oldukça zorlaşacağı ifade ediyor. Piyasada ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Nitekim Rusya tarafından çatışmaların başlatıldığı ilk gün sadece birkaç saat içinde dünya ham yağ fiyatlarının 1400 dolardan 2000 dolara çıktığı görüldü.