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    EkonomiEkmek krizi büyüyor! Buğday fiyatları 1 haftada yüzde 40 arttı, 14 yılın rekorunu kırdı, yeni zam...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ekmek krizi büyüyor! Buğday fiyatları 1 haftada yüzde 40 arttı, 14 yılın rekorunu kırdı, yeni zam...
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    Ekmek krizi büyüyor! Buğday fiyatları 1 haftada yüzde 40 arttı, 14 yılın rekorunu kırdı, yeni zam...

    Ekmek fiyatlarına yeni zam mı geliyor? Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın alım gücünü zorluyor. Buğday fiyatlarındaki arış ekmeğe zam olarak yansıyacak mı? Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş buğday piyasasında sert yükselişe neden oldu. Buğday fiyatları, 1959’dan sonra ilk kez haftalık bazda yüzde 40’ın üzerinde artarak 12 doları aştı. Fiyatların son 14 yılın zirvesine ulaşması sonrası en fazla buğday tüketen ülke olan Çin Tarım Bakanı gelişmeyi, “Tarihin en kötü dönemini yaşıyoruz” sözleriyle özetledi.

    06.03.2022 - 08:23 |
    Ekmek krizi büyüyor! Buğday fiyatları 1 haftada yüzde 40 arttı, 14 yılın rekorunu kırdı, yeni zam...

    Ekmek krizi büyüyor. Ekmek fiyatlarına yeni zam mı geliyor. Rusya lideri Vladimir Putin’in kararıyla başlayan Ukrayna işgalinde 10. gün geride kaldı. Küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 29’unu oluşturan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, buğday arzını da vurdu.

     Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının buğday ticaretini durma noktasına getirmesiyle buğday fiyatları Chicago Ticaret Borsası’nda haftalık bazda yüzde 40,6 artarak 12,09 dolara çıktı ve son 14 yılın zirvesine ulaştı. Dünyanın en çok buğday tüketen ülkesi Çin’in Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian, ülkesindeki kışlık buğday stoğunun kritik seviyelerde seyrettiğini belirtti. Buğday fiyatlarındaki artış Ortadoğu ülkelerinde de paniğe neden olurken, Mısır, gıda tedarikinde en çok etkilenebilecek ülkeler arasında gösterildi. Uzmanlar, 1977 Ekmek Ayaklanması ve 2011’de Yasemin Devrimi benzeri olayların yaşanmasından endişe duyuyor.

    Ekmek krizi büyüyor Buğday fiyatları 1 haftada yüzde 40 arttı, 14 yılın rekorunu kırdı, yeni zam...

    YÜZDE 30 YÜKSELDİ

    Chicago Ticaret Borsası verilerinden yola çıkarak buğday fiyatlarındaki bu sert yükselişin zaten yüksek seyreden küresel gıda fiyatlarını daha da olumsuz etkilemesi öngörülüyor. Ekmek, makarna, hayvan yemi gibi birçok alanda hayatımızda önemli yer tutan buğday, geçen ay yüzde 30’a yakın yükseliş kaydetti.

    Analistler, enerji maliyetlerinin artmasının da buğday fiyatlarının artışında etkili olan önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Analistler, Ukrayna- Rusya arasındaki savaş ve ABD ile Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları devreye almasının tahıl piyasasında da belirsizliklere neden olduğunu, bunun da ilerleyen süreçte fiyatları daha da artırabileceğini vurguladı.

    TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMİ

    Buğday fiyatlarındaki yükseliş, dünyanın en çok buğday tüketen ülkesi Pekin’de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Dünya buğday stoklarının yüzde ellisine sahip olan Çin’in Tarım ve Köy İşleri Bakanı Renjian, ülkesindeki kışlık buğday stoğunun kritik seviyelerde seyrettiğini, yaşanan kriz nedeniyle “tarihin en kötü dönemini yaşadıklarını” belirtti. Tang, birinci ve ikinci derece mahsul miktarının yüzde 20’den fazla azaldığını tespit ettiklerini söyledi.

    Buğday fiyatlarındaki yükseliş, dünyanın en çok buğday tüketen ülkesi Pekin’de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Dünya buğday stoklarının yüzde ellisine sahip olan Çin’in Tarım ve Köy İşleri Bakanı Renjian, ülkesindeki kışlık buğday stoğunun kritik seviyelerde seyrettiğini, yaşanan kriz nedeniyle “tarihin en kötü dönemini yaşadıklarını” belirtti. Tang, birinci ve ikinci derece mahsul miktarının yüzde 20’den fazla azaldığını tespit ettiklerini söyledi. (Yeni Şafak)

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