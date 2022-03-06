Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Ankara'da 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len YÃ¼cel BiÃ§er, Onur ÅženaydÄ±ner ve Birol Comart cinayetlerinin failleri arasÄ±nda olduÄŸu belirlenen Ahmet Altun'un yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Altun'un, AltÄ±ndaÄŸ Ä°lÃ§esi Plevne Mahallesi'nde annesinin evinde saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden polis ekipleri harekete geÃ§ti. Adrese dÃ¼zenlenen operasyonda Altun, televizyonun arkasÄ±nda bulunan bÃ¶lmeye saklanÄ±rken yakandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Altun, ilk ifadesinde daha Ã¶nce aynÄ± cinayetler kapsamÄ±nda yakalanan ve tutuklanan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri 'KÄ±rÄ±mÄ±zÄ±' lakaplÄ± Volkan GÃ¼ven ile hareket ettiÄŸini ve iÅŸlenen cinayetlerin failleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Altun, yine aynÄ± grup ile Ã§eÅŸitli gasp ve yaralama olaylarÄ±nda da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kasten Ã¶ldÃ¼rme, gasp, yaralama, oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gibi 14 ayrÄ± suÃ§tan arandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Altun, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklandÄ±.

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