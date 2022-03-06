Tazminat hakkı ile ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, önümüzdeki hafta...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor. Tazminat hakkı ile ilgili flaş detay ortaya çıktı. Yeni dönemde kapalı bir işyerinde çalışanların hangi alanlarda maske takıp takmayacağına, sosyal mesafe ve havalandırma şartlarıyla karar verilecek. Maske, zorunluluk olarak değil iş güvenliği tedbiri olarak kullanılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı genelgeyle salgında toplumsal hayat yeniden düzenlendi. Bu kapsamda önümüzdeki hafta itibarıyla işyerlerinde de farklı yöntemlerin uygulanacak. Yeni dönemde çalışanlar için HES kodu yalnızca işverenin iş sağlığı ve güvenliği tedbiri olarak uygulanacak. Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir izolasyon ya da karantina tedbiri olmadığı için işverenin bu çalışanları işe kabul etmeme ve ücret ödememe hakkı bulunmayacak. Bu durumdaki kişileri yalnızca izole olarak çalıştırma, ücretli izin kullandırma ya da telafi çalışması gibi yöntemler uygulanabilecek.

İŞVEREN TESPİT EDECEK

Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün bugünkü köşesinden aktardığına göre, genelgeyle açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Sosyal mesafenin uygulanması ve uygun havalandırma koşullarının varlığı halinde kapalı alanlarda da maske zorunlu değil. Bu iki şartın varlığı ise işveren tarafından tespit edilmesi gereken bir durum. Bu çerçevede işverenlerin yeni genelge sonrası maske kullanımını bir zorunluluk olarak değil, bir iş sağlığı ve güvenliği tedbiri olarak görmesi gerekiyor.

NASIL BELİRLENECEK?

İşyerlerinde tespit iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yapılmalı. Örneğin bir ofiste sosyal mesafenin olduğu ve uygun havalandırma koşullarının sağlandığı iş güvenliği uzmanı tarafından tespit edilmişse, bu alanda çalışanlar maske takmayabilir. Bu durum bu alanda çalışan kişilere bildirilir ve bu kişiler belirtilen alanda maskesiz çalışabilir. Öte yandan üretim bandında mecburen yan yana çalışılan bir fabrikada, uygun havalandırma koşulları sağlansa bile çalışanların maske takarak çalışmaları gerekecektir. Sosyal mesafe sağlanmış olsa bile havalandırması olmayan ya da uygun şekilde havalandırılamayan işyerleri ve çalışma alanlarında maske kullanımını bir iş sağlığı ve güvenliği tedbiri olarak öngörülmesi söz konusu olabilir.

UYMAYANLAR TAZMİNATSIZ ÇIKARILABİLİR

İşyerinde bilgilendirme sonrası, maske kullanımı, belirlenen alanlarda zorunlu olacaktır. Bu çerçevede belirlenen yerlerde maske kullanmayan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği tedbirine uymamış olacaklardır. Dolayısıyla bu tedbirlere uymadığı tespit edilen ve uyarılara rağmen buna uymamayı sürdüren çalışanın da iş sözleşmesi işveren tarafından tazminatsız olarak feshedilebilecektir.

YEMEKHANE, ASANSÖR KRİTİK

Maskelerin çıkarılması için masaları yan yana olan çalışanların arasına mesafe konulması ve havalandırmanın sürekli açık tutulması sağlanabilir. Ayrıca işyerinin tamamında maske zorunluluğunun kalkması söz konusu olamayacağı için çalışanlara özellikle asansör, yemekhane, depo gibi havalandırması yeterli olmayan ya da sosyal mesafenin sağlanamadığı alanlarda maske takmaları gerektiği hatırlatılmalı. İşyerlerinde hangi alanlarda maske takılması gerektiği belirlenmeli ve çalışanlara bilgi verilmeli.