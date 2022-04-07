°
Şehir seçiniz
    BİST2.3932.04EURO16.060.09USD14.740.06ALTIN922.760.85
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiÇiftçilere domates, biber ve patlıcan desteği! Başvurular bugün itibariyle başladı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Çiftçilere domates, biber ve patlıcan desteği! Başvurular bugün itibariyle başladı...
    ABONE OL

    Çiftçilere domates, biber ve patlıcan desteği! Başvurular bugün itibariyle başladı...

    Çiftçilere domates, patlıcan ve biber desteği açıklaması! Başvurular bugünden itibaren başladı. 22 Nisan'a kadar devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu yıl da yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesi desteği sağlayacak. Yerli üreticinin kalkınması kadar üretimin artırılarak ülke ekonomisine de katkı sağlanması hedefleniyor. Başvurular bugün itibariyle Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan üreticilerden alınacak.

    07.04.2022 - 13:09 |
    Çiftçilere domates, biber ve patlıcan desteği! Başvurular bugün itibariyle başladı...

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Başkentli yerli üreticinin kalkınması kadar üretimi artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesini Başkentli çiftçilerle buluşturan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesini (domates, biber ve patlıcan) üreticilerle buluşturacak.

    Çiftçilere domates, biber ve patlıcan desteği Başvurular bugün itibariyle başladı...

    BAŞVURULAR BAŞLADI

    Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 7 Nisan’da başlattığı talep toplama başvurularını 22 Nisan tarihine kadar almaya devam edecek.

    Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan üreticilerden alınacak başvurulara ilk etapta Nallıhan, Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında Muhtarlıklar ve Ziraat Odaları aracılığıyla bilgilendirme yapılarak başvuru alınacak. Fide desteğine başvuruda bulunmak isteyen üreticiler “(0312) 507 46 51-55” numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

    Yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi, çalışan milyonları ilgilendiriyor! Devlet karşılıyor, ödeme yapılacak...
    İlgili Haber
    Yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi, çalışan milyonları ilgilendiriyor! Devlet karşılıyor, ödeme yapılacak...
    Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...
    İlgili Haber
    Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...
    Yağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünü fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Harekete geçildi...
    İlgili Haber
    Yağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünü fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Harekete geçildi...
    KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
    İlgili Haber
    KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
    Patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Fırsatçılar yine sahnede! Kilosu...
    İlgili Haber
    Patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Fırsatçılar yine sahnede! Kilosu...

     

    GÜNCEL HABERLER

    Bunu yapan işveren yandı! Çalışanları da çok yakından ilgilendiriyor, haksız bulundu...

    Bunu yapan işveren yandı! Çalışanları da çok yakından ilgilendiriyor, haksız bulundu...

    Kanser ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için harekete geçti! Avukattan örnek hareket

    Kanser ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için harekete geçti! Avukattan örnek hareket

    Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti

    Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bunu yapan işveren yandı! Çalışanları da çok yakından ilgilendiriyor, haksız bulundu...

    Bunu yapan işveren yandı! Çalışanları da çok yakından ilgilendiriyor, haksız bulundu...

    Sıradaki Haber
    Kanser ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için harekete geçti! Avukattan örnek hareket

    Kanser ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için harekete geçti! Avukattan örnek hareket

    Sıradaki Haber
    Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti

    Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber
    Akbil fiyatları 9 Nisan 2022! İETT zammı başladı mı, ne zaman geçerli olacak? Ulaşım zammı ile otobüs, metro, metrobüs aktarma ve aylık akbil fiyatları!

    Akbil fiyatları 9 Nisan 2022! İETT zammı başladı mı, ne zaman geçerli olacak? Ulaşım zammı ile otobüs, metro, metrobüs aktarma ve aylık akbil fiyatları!

    Sıradaki Haber