Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Uçuşa geçti! Benzin, motorin...

Rusya ile Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı. Rusya’nın başlattığı işgale karşı baştı ABD olmaz üzere pek çok Avrupa ülkesinden tepkiler gelmişti. Tepkilerle birlikte Moskova yönetimine karşı ekonomik yaptırım kararları alan Batılı ülkeler, kararlı duruşlarını sergilemeye devam ediyor. Uygulanan bu yaptırımlar ise Brent petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

PETROLE BİR DARBE DAHA

Yaptırımlarla birlikte yükselişe geçen petrol fiyatları yeni bir riskle karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda emenli Husilerin Suudi Arabistan’ın petrol devi Saudi Aramco tesisini vurması petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemişti. Cuma gününde gelen haberlere göre ise gelirken Husiler bu kez Cidde’de yer alan Aramco tesislerini hedef aldı. Tesisin yakıt deposunda yangına neden olan saldırı sonrası Suudiler Yemen’e hava saldırıları başlattı.

PİYASALARDA ARZ ENDİŞESİ

Yemenli Husilerin petrol tesislerine saldırması piyasalarda endişelere neden oldu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından olan Suudi Arabistan’ın yapacağı hamle ise merak konusu oldu. Ancak son saldırılar ile birlikte Brent petrolün varil fiyatı yükselmeye başladı.

BRENT PETROLDE SON DURUM NE?

Üst üste gerçekleşen saldırılar sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,36 artışla 119 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 1,39 artışla 112 dolar seviyesinde haftayı kapattı.

AKARYAKIT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Petrolde yaşanan fiyat artışları akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıta gelen zamlar ise lojistik ve ürün maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Petrol piyasasındaki yükselişin yurt içinde de pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. (Türkiye gazetesi)