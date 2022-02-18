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    Açıklama geldi, 5 bin kişi istihdam edilecek!

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı-TPAO Genel Müdürü Müdürü Melih Han Bilgin Çaycuma TSO’yu ziyaret ederek bölgedeki çalışmaları değerlendirdi.

    18.02.2022 - 18:05 | | İHA
    Açıklama geldi, 5 bin kişi istihdam edilecek!

    Yapılan ziyarette TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin TPAO’nun bölgedeki yatırımları ile ilgili olarak; TPAO’nun Filyos Liman işletmesini alarak 2023 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açacağını, limanın yüzde 25-30’luk bölümünün de ticari kullanımına ayrılacağını, açılan mevcut kuyuların yanında birçok yeni kuyu açılacağını ve sahada Türkiye’nin bütün enerji ihtiyacını karşılayacak kadar gazın mevcut olduğunu ifade etti. Günlük 6 milyon metreküp gaz işleneceğini belirten Bilgin, sahada şu an bin 600 civarında kişi çalıştığını ve toplamda 4 bin 500-5 bin işçi istihdam edileceğini açıkladı.

    İstihdamın bölgeden karşılanmasına öncelik verildiğini aktaran Bilgin, bazı durumlarda kalifiye eleman bulunamadığından hatırlattı. Çaycuma ve çevresinin gerek bu konuda en çok en çok fayda sağlayacak olan yer olduğunu ve alışverişlerinde Çaycuma’dan yapıldığının altını çizen Melih Han Bilgin, ZBEÜ Çaycuma Kampüsünde İngilizce Açık Deniz Teknolojileri MYO açılacağını ve kendilerinin öğrencilere burs verilecek, iş garantileri verileceğini, Filyos’ta yatılı bir Meslek lisesi yapacaklarını ifade etti.

    Genel Müdür Bilgin, Çaycuma’daki binalarında dış cephe çalışmalarının yapıldığını ve buradan Kanuni Sondaj Gemisinin denizdeki tesisle ilgili teknolojik organizasyonu gibi yönetim faaliyetlerini bu binadan yapılacağını, turizm konusunda da Filyos Kalesi ve Kuş Cenneti’nde yapacakları yatırımlarla bu yerlerin turizme kazandırılmasını sağlayacaklarını söyledi. Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu da kurum tarafından bölgemize yapılan yatırımın önemini vurgulayarak TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’e ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti.

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