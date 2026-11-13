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Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

13.11.2026 - 18:47Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kar yağışlarının yavaş yavaş yurdu etkilemesiyle ve soğuk havaların etkisiyle birlikte bağışıklığını güçlendirmek, hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Sezonun en gözde ürünleri ise propolis, bal ve kış çayı oldu.

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Mevsim geçişi ve soğuk havalarla birlikte hastalık oranlarının yükseldiği dönemde vatandaşlar en çok bal, pekmez, zencefil, zerdeçal ve kış çaylarını tercih ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, havaların soğuması ile birlikte aktarların yolunu tuttu.

2Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

Adapazarı ilçesinde aktarlık yapan Nil Ansarı, özellikle bronşit şikayeti olanların bal ve pekmeze yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanılmaması ve bağışıklığı yükseltmek için hasta olmadan önce tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

3Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

"Bilinçsiz kullanım karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar götürebiliyor"

Havaların soğumasıyla ürünlere olan ilginin arttığını ve bilinçli tüketimin hayati önem taşıdığını ifade eden Nil Ansarı, "Havaların soğumasıyla ilgi baya artıyor. Hastalık oranları yükseliyor. En çok istenilen ürünler ekseriya bal, pekmez, zencefil ve zerdeçal oluyor.

4Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

Bağışıklık için kullanılıyor. Balların ortalama fiyatları en ucuzu bin TL, en pahalı kestane balı ise 4 bin civarına kadar yükselebiliyor. Vatandaşların en çok şikayet ettiği şey bronşit. Özellikle bu mevsimlerde artıyor. Bronşiti artan insanlar genellikle pekmezi ve balı tercih ediyor.

5Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

Vatandaşlar bir ürünü almak istiyorsa öncelikle tarihine ve içeriğine bakmalılar. Bunun yanı sıra bitkiler bilinçsiz kullanımda karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar götürebiliyor. Bazı insanlar bu hatayı yapıyor. Biz her zaman müşterilerimizi uyarıyoruz. Kullanım konusunda dikkatli olunması gerekiyor.

6Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

Özellikle kış çayı ve ıhlamur öneriyoruz. Doğru tüketim konusunda, miktarını doğru ayarlamaları lazım. Fazla tüketmeyecekler. Özellikle bal ürünleri; polen, propolis, pekmez gibi ürünler inanılmaz derecede bağışıklığımıza iyi geliyor ve hastalıktan koruyor.

7Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

Benim tavsiyem hem bitkisel çaylar kullanabilirler hem de bal pekmez tarzı ürünler kullanabilirler. Kendilerini ihmal etmesinler. Bu ürünleri hasta olmadan önce alsınlar ki bağışıklıkları yükselsin" dedi.

8Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

 

 

 

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