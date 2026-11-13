Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu!

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Bağışıklık için kullanılıyor. Balların ortalama fiyatları en ucuzu bin TL, en pahalı kestane balı ise 4 bin civarına kadar yükselebiliyor. Vatandaşların en çok şikayet ettiği şey bronşit. Özellikle bu mevsimlerde artıyor. Bronşiti artan insanlar genellikle pekmezi ve balı tercih ediyor.