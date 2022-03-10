Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Tüm öğrenciler için geçerli, bu dönem...

Tüm öğrenciler merak ediyordu. Yüz yüze eğitim ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bakan Özer okullarda devam eğitim süreci ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaptı. Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Özer, Valiliği ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitim öğretimde birinci dönemin hiç kesintiye uğramadığını ve yüz yüze eğitimi devam ettirdiklerini anımsatarak, "Şubatta ikinci dönemimiz başladı, yine aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam ettik. 2 Mart'ta Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu yeni bir karar açıkladı, artık biz de aynı kararı okullarımıza adapte ettik. 2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesinde öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık. Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Özer, uzun aradan sonra sosyal etkinliklerin yapılmasına izin verdiklerini de belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yine bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren vaka çıkması durumunda sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Bu uygulamayı da 2 Mart tarihi itibarıyla kaldırdık ve artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacaklar. Sadece Kovid olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz kendilerini izole edecekler, 7 gün aradan sonra da kaldıkları yerden yüz yüze eğitime devam edecekler. Eğer 7 günü beklemezlerse 5 gün içinde PCR yaptırmaları durumunda sonuç negatif çıkarsa yüz yüze eğitime devam edecekler. İnşallah bu dönemi bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psikososyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız. Bu süreçte hakikaten öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Maskeyle ders anlattılar, aşılanma oranları Türkiye'de örnek teşkil etti. Ben bu vesileyle Trabzon'dan da öğretmenlerimize çok teşekkür ederim."

Sahada olduklarını, illeri gezdiklerini, eğitimin gelmiş olduğu noktayı ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Özer, "Bugün de uzun yıllarımı geçirdiğim, yüksek lisans ve doktoramı yapmış olduğum Trabzon'dayız. Hakikaten büyük bir mutluluk duyuyorum Trabzon'da olmaktan. Aslında gecikmiş bir ziyaret." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Trabzon'da eğitimde her zaman güzel haberler aldıklarına işaret ederek, şunları belirtti: "Hakikaten geldiği nokta oldukça sevindirici. Bugün Valimiz, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle Trabzon'un eğitimde gelmiş olduğu noktayı hep birlikte değerlendireceğiz. Özellikle mevcut durumdan çok daha iyi noktaya gelmesi, kalitesini artırması için ihtiyaç duyduğu ne varsa inşallah onları da masaya yatıracağız ve umut ediyorum ki değerlendirme toplantısından sonra sizlere çok güzel müjdeli haberler vereceğiz."









Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanarak alanında uzman ekiplerce hazırlanan pakette, 2. sınıftan 7. sınıfa temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik 850 sorudan oluşan Çalışma Yaprakları, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri yer aldı.

8. sınıflar için mart ayı LGS örnek soruları

2022 yılında LGS kapsamında yapılacak olan merkezi sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak için her ay düzenli olarak yayımlanan LGS örnek sorularının Mart ayı çalışması da yardımcı kaynak paketinde paylaşıldı.

YKS’ye yönelik 1200 çalışma sorusu

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için hazırlanan “Tekrar Testleri”nin 10’uncusu da yardımcı kaynak destek paketinde yer alıyor. İkinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan 10. Tekrar Testleri’nde 750 soru bulunuyor. 12. Sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1.200 soru yer alıyor. Ayrıca 4 bin 250 sorudan oluşan soru bankası, çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

8, 9 ve 10. Sınıflar için etkileşimli sorular

Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

Özel eğitim öğrencileri için etkinlikler

Mart ayı paketinde daha öncekilerde olduğu gibi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeren etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.