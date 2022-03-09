ÖSYM duyurdu! Sınavlarda HES kodu istenecek mi? Covid 19 pozitif olan adaylar ne yapacak?

ÖSYM'den HES kodu kararı! Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla HES kodu uygulamasına son verilmiş, söz konusu karar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yayımlanmıştı. Başvuru süreci devam eden sınavlarda HES kodu istenmesi ile ilgili ÖSYM çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşmıştı. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek. ÖSYM, bundan sonra uygulanacak sınavlarda Covid 19 pozitif olan adayların sınavlara nasıl alınacağı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Peki, Sınavlarda HES kodu istenecek mi? Covid 19 pozitif olan adaylar ne yapacak? Kovid olanlar sınava nasıl girecek? İşte ÖSYM'nin açıklaması...

SINAVLARDA HES KODU İSTENECEK Mİ?

ÖSYM'nin sınavlarda Covid 19 pozitif olan adaylarla ilgili yeni kararı şu şekilde:

"Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Başkanlığımızca yapılan sınavlarda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerekli önlemler alınmış ve adayların HES Kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavlar uygulanmıştır.

Covid-19 salgını süreci ve uygulamalarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 02/03/2022 tarihinde yapılan açıklamalar ile İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili olarak 04/03/2022 tarihinde yayınlamış olduğu genelge gereğince HES Kodu uygulamasına son verildiğinden, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sınavlara yapılacak başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmamaktadır.

POZİTİF OLAN ADAYLAR SINAVA GİRECEK Mİ?

Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda sınav günü Covid-19 Pozitif durumu devam eden adayların; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nden edinecekleri Covid-19 Pozitif durumlarını bildirir Karekod’lu Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan Yedek Sınav Salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."