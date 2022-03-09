°
Şehir seçiniz
    BİST2.0421.53EURO16.212.57USD14.651.40ALTIN932.77-2.23
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimMilli Eğitim Bakanı Özer resmen duyurdu! 14 Mart'ta başlıyor, 120 saat...
    HaberlerEğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanı Özer resmen duyurdu! 14 Mart'ta başlıyor, 120 saat...
    ABONE OL

    Milli Eğitim Bakanı Özer resmen duyurdu! 14 Mart'ta başlıyor, 120 saat...

    Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! 14 Mart tarihinde başlayacak, 120 saat olacak. Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla mesleki gelişim topluluğu, öğretmen-yönetici hareketlilik programları ve okul temelli mesleki gelişim çalışmaları başlatıldı. Okul yöneticilerinin mesleki gelişimine yönelik 120 saatlik eğitim program hazırlandı. Eğitimler 14 Mart tarihinde başlayacak. MEB tarafından merkezi ve mahalli eğitimlerle okul yöneticilerinin tamamının 120 saatlik eğitimlerden geçirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda okul yöneticilerine yönelik çevrimiçi eğitimler hazırlanarak ÖBA üzerinden tüm okul yöneticilerine açılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kararlı bir şekilde okullarımızın yanında olacağız. Okul yöneticilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız, sürekli eğitimler vereceğiz ve bugünkü program kapsamında da tüm okul yöneticilerimiz için yaklaşık 120 saatlik bir eğitim programını hazırladık, yarın itibarıyla yürürlüğe sokuyoruz." dedi.

    09.03.2022 - 17:22 |
    Milli Eğitim Bakanı Özer resmen duyurdu! 14 Mart'ta başlıyor, 120 saat...

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık tarafından MEB Şura Salonu’nda düzenlenen Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı’na katıldı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yüzlerce öğretmenin de dahil olduğu program, konu hakkında bilgiler yansıtan bir video gösterimiyle başladı. Programda konuşan Bakan Özer, son 19 yılda Türkiye’nin eğitimde kitleselleşme, evrenselleşme evresine girerken bunun en kazançlı olanlarının kız çocukları ve kadınlar olduğuna değinerek, “2000’li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 37 idi, bugün yüzde 88. Yükseköğretim çok daha dramatik. Yükseköğretimdeki kadınlarımızın okullaşma oranı 2000’li yıllarda yüzde 11 seviyesinde, bugün yüzde 48. 2014 yılı itibarıyla kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti. Son 19 yılda Türkiye eğitimde kitleselleşme, evrenselleşme evresine girerken bunun en kazançlı olanları kız çocuklarımız ve kadınlarımız oldu. Rekabet ettiğimiz ülkeler 70 yıldan beri erişim sorunlarıyla değil eğitimin kalitesini artırma, 21’inci yüzyıl becerileriyle sermayelerini donatmayla uğraşıyorlar” dedi.

    “Onun için kararlı bir şekilde okullarımızın yanında olacağız"

    Okul yöneticilerini hiç yalnız bırakmayacaklarını, sürekleri eğitimler vereceklerini açıklayan Özer, okulların maddi ihtiyaçlarını Bakanlık olarak takip ettiklerini söyledi. Özer, “Okul en önemli ortam. Bakanlıkta istediğiniz eğitim politikasını geliştirin, istediğiniz vetöreyi kamuoyunda paylaşın, istediğiniz güzel ifadeleri kullanın. Eğer o geliştirilen politikalar okula sirayet etmiyorsa, okul yöneticisi sahiplenmiyorsa o politikanın yeşerme ihtimali yok. Bakanlık hakikaten proje çöplüğüdür. Hiçbir bakanın haddine değildir ki yeni bir şey yaptığını iddia etsin. Eğer bakanlığın raflarına bakarsan mutlaka o daha önce denenmiştir ama farklı isimlerle denenmiştir. Onun için kararlı bir şekilde okullarımızın yanında olacağız. Okul yöneticilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız, sürekli eğitimler vereceğiz ve bugünkü program kapsamında da tüm okul yöneticilerimiz için yaklaşık 120 saatlik bir eğitim programını hazırladık, yarın itibarıyla yürürlüğe sokuyoruz. Okul yöneticileri, okul aile birlikleriyle, velilerle maddi ilişki kurmasını istemiyoruz. Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını para taleplerini bire bir bakanlık olarak takip ediyoruz. Artık okul yöneticilerimizin istediği tüm bütçeyi verimli bir şekilde kullanarak tüm okullarımıza ulaştıracağız” diye konuştu.

    Milli Eğitim Bakanı Özer resmen duyurdu 14 Martta başlıyor, 120 saat...

    Program kapsamında Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural da birer konuşma yaptı.

    Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı

    Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen eğitimlerinde farklı yaklaşımları benimseyerek eğitim sisteminin yapı taşları olan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin niteliğini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla mesleki gelişim topluluğu, öğretmen-yönetici hareketlilik programları ve okul temelli mesleki gelişim çalışmaları başlatıldı. Okul Temelli Mesleki Gelişim okula özgü mesleki gelişim ihtiyacının okul bünyesinde karşılandığı hizmet içi eğitim faaliyeti, Mesleki Gelişim Toplulukları ise öğretmenlerin uygulamadan ve birbirlerinden öğrenerek ilerledikleri uygulama temelli bir hizmet içi eğitim faaliyetidir. Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı, başarısı ya da uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması için düzenlenen ziyaret programlarıdır. Okul yöneticilerinin mesleki gelişimine yönelik 120 saatlik eğitim programı hazırlanmış olup, eğitimler 14 Mart tarihinde başlayacak. MEB tarafından merkezi ve mahalli eğitimlerle okul yöneticilerinin tamamının 120 saatlik eğitimlerden geçirilmesi hedeflenirken, okul yöneticilerine yönelik çevrimiçi eğitimler hazırlanarak ÖBA üzerinden tüm okul yöneticilerine açılacak.

    YÖK'ten İstanbul'daki üniversiteler ile ilgili açıklama!
    İlgili Haber
    YÖK'ten İstanbul'daki üniversiteler ile ilgili açıklama!
    YKS’ye hazırlık sürecinde uzmanından 6 kritik öneri!
    İlgili Haber
    YKS’ye hazırlık sürecinde uzmanından 6 kritik öneri!
    ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS için geç başvuru günleri başladı!
    İlgili Haber
    ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS için geç başvuru günleri başladı!
    MEB'den son dakika kararı! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı ile bildirdi, 10 gün içerisinde...
    İlgili Haber
    MEB'den son dakika kararı! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı ile bildirdi, 10 gün içerisinde...

    GÜNCEL HABERLER

    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    'Asbest' ölüm saçıyor! 100 bin kişi kanser riski taşıyor! Tek tek tespit edildi...

    'Asbest' ölüm saçıyor! 100 bin kişi kanser riski taşıyor! Tek tek tespit edildi...

    Korkunç ölüm! Üzerinden 5 araç geçti, 200 metre sürüklendi

    Korkunç ölüm! Üzerinden 5 araç geçti, 200 metre sürüklendi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yarın motokuryeler çalışıyor mu? Getir, yemek sepeti ve kargolar yarın çalışacak mı?

    Yarın motokuryeler çalışıyor mu? Getir, yemek sepeti ve kargolar yarın çalışacak mı?

    Sıradaki Haber
    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    Sıradaki Haber
    Çernobilde 48 saatlik güç kaldı

    Çernobilde 48 saatlik güç kaldı

    Sıradaki Haber
    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Sıradaki Haber