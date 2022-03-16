°
Şehir seçiniz
    BİST2.0920.60EURO16.180.62USD14.700.07ALTIN908.290.25
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimMesleki eğitim okulları ile ilgili Bakan Özer'den flaş açıklama!
    HaberlerEğitim Haberleri Mesleki eğitim okulları ile ilgili Bakan Özer'den flaş açıklama!
    ABONE OL

    Mesleki eğitim okulları ile ilgili Bakan Özer'den flaş açıklama!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki eğitimde geçmişteki uygulamalardan kaynaklanan problemler, büyük oranda çözüldü. Mesleki eğitim okullarımız artık ihracat yapıyor, patent üretiyor. Mesleki eğitimi akademik olarak başarılı öğrenciler de tercih ediyor" dedi.

    16.03.2022 - 15:09 |
    Mesleki eğitim okulları ile ilgili Bakan Özer'den flaş açıklama!

    MEB Tevfik İleri Salonu'nda yapılan görüşmeye; bakan yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy ve Nazif Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ile Azerbaycan heyeti katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitime yönelik iş birliklerinin kapsam ve nitelik bakımından zenginleştiğini belirtti. 

    'AZERBAYCAN'A HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ'

    Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan iş birliği protokolü ve ortak üniversite kurma çalışmalarıyla Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki müktesebatının aktarımı için kapı aralandığını belirten Bakan Özer, "İş birliklerimiz arasında ayrı bir öneme sahip olduğunu düşündüğüm 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün yaşama geçirebilmesi için 'Mesleki Eğitim Kurumu Yönetmeliği'nin bir an önce imza altına alınmasıdır. Aynı zamanda her iki tarafın büyük emekleriyle artık onay aşamasına getirilmiş 'Bakü Türk Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne ilişkin prosedürlerin de en kısa sürede tamamlanmasını beklemekteyiz" dedi.

    Bakan Özer, iki ülke arasındaki kültürel bağların daha da güçlenmesi amacıyla Azerbaycanlı öğretmen ve öğrencilerin Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını, mayıs ya da haziran ayında Türk öğrencileri de buradan Azerbaycan'a büyük keyifle uğurlayacaklarını söyledi. 

    Okul öncesi eğitimin öncelik verilen alanlardan olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Dün Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, 3 bin yeni anaokulu ve mevcut okullarda 40 yeni ana sınıfını yapacağız. Hedefimiz, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmak" diye konuştu. 

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı alanlarındaki öğretim materyallerini artık ürettiğini kaydeden Özer, "Özel eğitim alanlarındaki materyalleri de üretiyoruz. Öğretmenlerimizin katkı ve deneyimleriyle malzemelerimizi üretiyoruz. Bu konuda Azerbaycan'a her türlü desteği veririz" dedi.

    'MESLEKİ EĞİTİM OKULLARIMIZ İHRACAT YAPIYOR'

    Mevkidaşının mesleki eğitimde istihdam bağlamında sorun yaşadıklarını belirtmesi üzerine Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimdeki gelişmeleri aktararak, "Mesleki eğitimde geçmişteki uygulamalardan kaynaklanan problemler, büyük oranda çözüldü. Mesleki eğitim okullarımız artık ihracat yapıyor, patent üretiyor. Mesleki eğitimi akademik olarak başarılı öğrenciler de tercih ediyor. Fen lisesine gidebilecek öğrenciler, mesleki eğitime gitmeye başladı" diye konuştu. 

    Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, okul öncesi eğitimde yaşadıkları problemleri aktardı. İki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Amrullayev, Bakan Özer'i en kısa zamanda ülkesinde ağırlamak istediklerini belirtti.

    MEB son dakika gelişmesini resmen duyurdu! Hepsi değişiyor, en fazla 2 yıl...
    İlgili Haber
    MEB son dakika gelişmesini resmen duyurdu! Hepsi değişiyor, en fazla 2 yıl...
    Stajyer alımı için kurumlar 1500 TL para istiyor! Taksit seçeneği bile sunuluyor
    İlgili Haber
    Stajyer alımı için kurumlar 1500 TL para istiyor! Taksit seçeneği bile sunuluyor
    Samsun'da eğitime kar engeli
    İlgili Haber
    Samsun'da eğitime kar engeli
    Okullar ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi, 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...
    İlgili Haber
    Okullar ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi, 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...

    GÜNCEL HABERLER

    AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! 'Bugün Meclis Başkanlığı'na vereceğiz'

    AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! 'Bugün Meclis Başkanlığı'na vereceğiz'

    Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

    Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

    Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü

    Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Halepçe Katliamı nedir, nasıl oldu? Halepçe Katliamı ne zaman oldu, kim tarafından neden yapıldı?

    Halepçe Katliamı nedir, nasıl oldu? Halepçe Katliamı ne zaman oldu, kim tarafından neden yapıldı?

    Sıradaki Haber
    İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    Sıradaki Haber
    Kremlin'den uzlaşı mesajı! İsveç-Avusturya modeliyle...

    Kremlin'den uzlaşı mesajı! İsveç-Avusturya modeliyle...

    Sıradaki Haber
    TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

    TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

    Sıradaki Haber