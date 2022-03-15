°
Şehir seçiniz
    BİST2.079-0.44EURO16.13-0.30USD14.69-0.55ALTIN909.93-1.94
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimOkullar ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi, 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...
    HaberlerEğitim Haberleri Okullar ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi, 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...
    ABONE OL

    Okullar ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi, 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapılıyor. Öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlanması adına anaokulları için köylerde öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürülerek anasınıfı açılması daha kolay hale getirildi ve bütün öğrencilerin okul öncesi eğitime erişmesine imkan sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada anaokulu sayısının hızla artırıldığını ve bu yılın sonuna kadar 3 bin anaokulunun daha tamamlanacağını duyurdu.

    15.03.2022 - 21:05 |
    Okullar ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi, 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar sıklıkla paylaşılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi çok yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarih vererek güzel haberi duyurdu. Okul öncesi eğitim ile ilgili ayrıntılar belli oldu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

    Eğitime katılan öğrenci sayısında artış sağlarken derslik başına öğrenci sayısını da çok daha iyi noktaya getirdik. Şimdi sıra okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına geldi. Okullaşma oranını OECD ortalamasına yaklaştırmak için 3 bin yeni ana okulu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete almayı hedefliyoruz.

    5 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 90'a çıkardık. 216 ana okulunun ihalesini tamamladık. 2 bin 133 ana okulunu yatırım programına aldık. Yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunun tamamını yapacağız. Burada aslan payını 1000 ana okulunu İstanbul'a veriyoruz.

    Özel çocuklarımızı da unutmadık. Sadece 28 ilimizde 52 anaokulu bulunurken bu sayıyı 81 ilde 135 anaokuluna ulaştırdık. Özel ana okulu kalmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu yıl sonuna kadar 165 ana okulu yapıyoruz. Çiftçilerimize sulama, enerji, kredi konusunda iki müjdemiz var.

    Okullar ile ilgili son dakika açıklaması Tarih verildi, 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...

    Diğer yandan okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! Ve belli oldu, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve...
    İlgili Haber
    Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! Ve belli oldu, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve...

    GÜNCEL HABERLER

    Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Diplomatik ilişki kurmaya ve sınırları açmaya hazırız.

    Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Diplomatik ilişki kurmaya ve sınırları açmaya hazırız.

    EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

    EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

    THY'den son dakika kararı! Tarih verildi, Ukrayna, Belarus, Moldova ve Rusya...

    THY'den son dakika kararı! Tarih verildi, Ukrayna, Belarus, Moldova ve Rusya...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Diplomatik ilişki kurmaya ve sınırları açmaya hazırız.

    Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Diplomatik ilişki kurmaya ve sınırları açmaya hazırız.

    Sıradaki Haber
    Çiftçiye müjde! Çiftçinin sulama ve enerji maliyetleri düşüyor, kredi desteği devreye alınıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    Çiftçiye müjde! Çiftçinin sulama ve enerji maliyetleri düşüyor, kredi desteği devreye alınıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    Sıradaki Haber
    EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

    EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

    Sıradaki Haber
    Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

    Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

    Sıradaki Haber