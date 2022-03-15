Okullar ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi, 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar sıklıkla paylaşılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi çok yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarih vererek güzel haberi duyurdu. Okul öncesi eğitim ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Eğitime katılan öğrenci sayısında artış sağlarken derslik başına öğrenci sayısını da çok daha iyi noktaya getirdik. Şimdi sıra okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına geldi. Okullaşma oranını OECD ortalamasına yaklaştırmak için 3 bin yeni ana okulu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete almayı hedefliyoruz.

5 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 90'a çıkardık. 216 ana okulunun ihalesini tamamladık. 2 bin 133 ana okulunu yatırım programına aldık. Yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunun tamamını yapacağız. Burada aslan payını 1000 ana okulunu İstanbul'a veriyoruz.

Özel çocuklarımızı da unutmadık. Sadece 28 ilimizde 52 anaokulu bulunurken bu sayıyı 81 ilde 135 anaokuluna ulaştırdık. Özel ana okulu kalmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu yıl sonuna kadar 165 ana okulu yapıyoruz. Çiftçilerimize sulama, enerji, kredi konusunda iki müjdemiz var.

Diğer yandan okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı.