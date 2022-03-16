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    Samsun'da eğitime kar engeli

    Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

    16.03.2022 - 08:36 |
    Samsun'da eğitime kar engeli

    Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ayvacık ilçesinin Çarşıköy ilk/Ortaokulu Döngel İlk/Ortaokulu, Terice ilk / Ortaokulu, Kazancılı ilkokulu, Eynel İlkokulu, Yenice Mustafa Çakır ilkokulu, birleştirilmiş sınıflı okulların tamamı, taşımalı eğitimin tamamında, Salıpazarı ilçesinde Tahnal ve Konakören İlk/Ortaokulumuz ile Cevizli ve Kırgıl İlkokulumuzun yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı tamamına, diğer okullarımızda ise taşımalı eğitim, Terme ilçemizde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ambartepe İlk /Ortaokulunda 16 Mart Çarşamba günü bir gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

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