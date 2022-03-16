Stajyer alımı için kurumlar 1500 TL para istiyor! Taksit seçeneği bile sunuluyor

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in yazısı... Staj yapacak kurum bulmak en az iş bulmak kadar zor. Öğrencilerin yaşadığı bu sorunu deneyimlemek için kendimi öğrenci olarak tanıtıp, staj yapacak yer aradım. Başta şirketlerin açtığı ilanları inceledim. İlanların bazısında iyi derecede yabancı dil, yüksek not ortalaması, iki aşamalı mülakat, belli üniversitelerde okuma gibi çok detaylı şartlar isteniyordu.

Ayrıca bu staj programlarının kontenjanı azdı. Bazı şirketler ise stajyer alacağını belirtip detayları paylaşmamıştı. Şirketlere göre okuduğum bölümü değiştirerek, bu ilanların yanı sıra pek çok kurumu arayıp staj yapmak istediğimi belirttim. Büyük bir kısmında muhatap bulamadım, bir kısmı da ‘CV’nizi atın dönüş yaparız’ diyerek geçiştirdi.

Taksit de yapılıyor

Sağlık bölümü okuduğumu söyleyerek farklı şehirlerdeki hastaneleri aradım. Çoğu stajyer almıyordu. Bir özel hastane ise ücret talep etti. Konuştuğum yetkili, 900 TL’lik ücretin yanı sıra farklı şartlarının da olduğunu, yüz yüze görüşünce detayları paylaşacaklarını aktardı.

Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik öğrencisi olarak da birçok merkeze ulaştım. Bazıları stajyer alımlarını kapattıklarını, bazıları ise stajyer kabul etmediklerini söyledi. Stajyer alan bir merkezdeki ilgili kişi ise programlarının ücretli olduğunu; 10 kişi alacakları bu program için adaylardan toplam 1.200 TL istediklerini aktardı. Ayrıca 6 aylık staj programı için 4 ya da 6 taksit imkânı sağladıklarını söyleyen kurum, online staj programı için de 800 TL istedi. Aradığım başka merkezler de 1.000 TL ile 1.500 TL arasında ücretler talep etti. Bazıları ise özgeçmişle başvuru yaptıktan sonra detayları paylaşacaklarını aktardı.

İzinsiz çalışacaklar

Hukuk fakültesi mezunları, 6 ayı adliyede, 6 ayı hukuk bürosunda olmak üzere 1 yıllık staj yapmak zorunda. Bu nedenle bu süreç, stajdan çok mesleğin ilk yılı olarak geçiyor. Ancak buna rağmen hukuk bürolarının çoğunluğu sadece yemek, ulaşım gibi giderleri karşılayıp herhangi bir ücret vermiyor. Büyük bir kısmı ise asgari ücretin yarısını teklif ediyor. Öte yandan bazı ofislerin ilginç istekleri de var. Bir ilanda adaylardan hafta sonu dahi tempolu şekilde çalışması isteniyor. Bazı ilanlarda ise ‘Ofis içi düzeni sağlayacak bayan avukat’ gibi ifadeler bulunuyor. Ayrıca stajda öğrenilmesi gereken dilekçe yazımı gibi konularda tecrübe isteyenler de var.