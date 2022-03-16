2022 YKS için geç başvuru günleri başladı! İşte ÖSYM giriş ekranı ve YKS geç başvuru ücreti!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının bugün ve yarın yapılabileceğini duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için 16-17 Mart 2022 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59’da sona erecektir.”

2022 YKS GEÇ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2022 YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

YKS geç başvuru ekranı için tıklayın

YKS başvuru kılavuzu için tıklayın!

2022 YKS NE ZAMAN?

YKS 3 kademeli olarak gerçekleşiyor. YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran’da yapılacak. YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran’da, YKS 3. Oturum da 19 Haziran’da gerçekleştirilecek. YKS sonuçları da 20 Temmuz’da açıklanacak.

2022 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurularını geç başvuru tarihleri içinde yapacak adaylar başvuru ücretini de yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecekler. ÖSYM tarafından geç başvuru ücreti her oturum için 172,50 TL olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.

YKS ücreti ödeme ekranı için tıklayın!