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    EğitimMEB resmen duyurdu! Bugün başladı, LGS ve YKS'ye girecek milyonlarca öğrenciyi kapsıyor, tamamen ücretsiz...
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    MEB resmen duyurdu! Bugün başladı, LGS ve YKS'ye girecek milyonlarca öğrenciyi kapsıyor, tamamen ücretsiz...

    Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 81 ildeki milyonlarca öğrenci için geçerli. 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ücretsiz olarak yararlanacak. Millî Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan çalışma kitaplarından 12 milyon bastırarak 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

    14.04.2022 - 11:48 |
    MEB resmen duyurdu! Bugün başladı, LGS ve YKS'ye girecek milyonlarca öğrenciyi kapsıyor, tamamen ücretsiz...

    Millî Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprakları, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynağı her ay düzenli olarak yayımlamaya devam ediyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amaçlanıyor. MEB, bu kapsamda şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynak kitabını öğrencilere dağıttı.

    Gönderilen yardımcı kaynakların öğrenci ve öğretmenlerce büyük memnuniyetle karşılanmasının ardından MEB, LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler için yeni bir adım daha attı.

    Öğrencilere destek olmak için LGS çalışma ve YKS çalışma kitapları hazırlayan MEB, bu kitaplardan da 12 milyon bastırarak 8 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtmaya başladı. Böylece MEB’in bu desteğiyle öğrenci velileri üzerindeki önemli bir maddi yük daha kaldırılmış oldu.

    Yardımcı kaynak sayısı 36 milyona ulaşacak

    Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

    “Öğrencilerimizi okullarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ederken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı almıştık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleriyle 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm sınıf düzeyleri için hazırladıkları yardımcı kaynak destek paketini 2021 yılında ekim ayından itibaren düzenli bir şekilde her ay yayımlamaya devam ettik. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştırmaya başladık. Tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı basarak öğrencilerimize ulaştırdık. Şimdi de haziran ayında gerçekleşecek LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için devasa yardımcı kaynak desteği sağlıyoruz. Bu ayın sonuna kadar 12 milyon yardımcı kaynak kitabı, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize ücretsiz dağıtmış olacağız. Böylece, 2021 yılı Ekim ayından itibaren ücretsiz olarak dağıttığımız yardımcı kaynak kitap sayısı, daha önce dağıttığımız kitaplarla birlikte 36 milyona ulaşacak. 2022 yılı sonuna kadar öğrencilerimize 100 milyon yardımcı kaynak kitap dağıtacağız. Kaynakların hazırlanma, basım ve dağıtım sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”

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