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    Personel AlımıTHY personel alımı! THY 1200 personel alımı ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı?
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    THY personel alımı! THY 1200 personel alımı ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı?

    Türk Hava Yolları 1200 personel alacak. Personel alım duyurusu Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, Ahmet Bolat tarafından şu şekilde açıklandı. Peki, THY 1200 personel alımı ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı? İşte 2022 THY personel alımı için yapılan açıklamanın detayları…

    14.04.2022 - 10:03 |
    THY personel alımı! THY 1200 personel alımı ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı?

    Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru, 200 pilot alımı yapacak. Türk Hava Yolları AO'da 27 bin 860, iştiraklerde 35 bin 368 olmak üzere toplam 63 binin üzerinde çalışan bulunuyor. 12 bin 113 kabin, 5 bin 643 pilot istihdam edilen THY’da son iki yılda istihdama yönelik alım yapılmıyordu. THY, bu yılla birlikte tekrar yeni istihdam yaratmaya devam edecek. İşte THY personel alımı için yapılan açıklamanın detayları…

    THY PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

    Dünya Gazetesi Mustafa Kemal Çolak’ın haberine göre THY 1200 personel alınacağı Ahmet Bolat tarafından şu sözlerle dile getirildi:

    "Alacağımız pilot 200'ü geçer ama uçuşa hazır ve istediğimiz tipte bulmamız zor gibi. 1.000 civarında kabine, 100 civarında da diğer bölümlere alıyoruz" diyor. 2022 başında ücretlere yüzde 85 zam yaptık. Ayrıca her 6 ayda da enflasyon oranının üzerinde iyileştirme yapıyoruz" diyen Bolat, "Mottomuz, şirket kazandıkça yatırıma ve çalışanlarına ağırlık verecek" diyor. Kendisine son genel kurulla birlikte konuşulan yönetim kurulu huzur hakkı kararlarına ilişkin attığım telefon mesajına karşılık Bolat, "25 bin TL tüm yönetim kurulu üyesi için aynı" notunu düşüyor. Ahmet Bolat, "Göreve geldiğimde bu yılın bütçesi zaten hazırdı ve iyi yapılmış bir bütçeydi. 2022'nin biraz zor bir yıl olacağı baştan belliydi. Pandeminin bu yıl biteceğini hemen hemen tahmin ediyorduk. Şimdi yavaş yavaş 2019'un rakamlarını yakalamaya başladık. Aslında bu yıl, 2019'un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama şu an hamdolsun iyi gidiyor"

    Alımlara ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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