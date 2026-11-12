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Yoldan çıkan otomobil kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti

12.11.2026 - 19:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAMSUN (İHA)

Yoldan çıkan otomobil kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde meydana geldi. Ahmet D. (78) idaresindeki 34 TF 6529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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Kazada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Şahin hayatını kaybederken, sürücü Ahmet D. ile Ayşe Ş. ve Feyzullah Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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