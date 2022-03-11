LGS ile ilgili son dakika açıklaması! Resmen duyuruldu, sınav süreleri ve soru dağılımında değişiklik...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, APara'da canlı yayına katıldı ve eğitim gündemine ilişkin sorulara cevap verdi. Bakan Özer'in açıklamaları:

"Türkiye'de mesleki eğitim mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürülüyor. Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik öncesinde tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var.

Bu kanun değişikliğinden önce güzellik ve saç bakım hizmetlerinde 40 bin öğrenci varmış, şu anda 70 bin. Motorlu araçlar teknolojisinde 29 bin çırak varken, bugün 59 bin 271, yiyecek içecek hizmetlerinde 9 bin 722 öğrenci varken, bugün 37 bin 715'e çıkmış. Muhasebe ve finansman alanında 471 öğrenci varmış, şu anda 5 bin 90'a, metal teknolojisi alanında 5 bin 812'ye çıkmış. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede ise 3 bin 900 öğrenci varken bugün 7 bin 700'e çıkmış.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

2022'nin sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz ve mesleki eğitim merkezlerinin en büyük avantajı yaş sınırlamasının bulunmaması.



Yüz yüze eğitimle 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayacağız. Yüz yüze eğitime devam etmeyle ilgili gündemi artık kaldırıyoruz, kapanma ihtimali yok.



ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen ataması takvimi ile ilgili konu üzerinde çalışma devam ediyor. Sadece biz belirsizliği ortadan kaldırdık. Bir ara spekülasyon yapıldı, 'Hiçbir atama olmayacak.' şeklinde. Biz de dedik ki 'Atama olacak.' Çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmaya çalışıyoruz. Okul öncesi öğretmene ihtiyacımız var. Atama olacak, onu açıklayacağız. Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz. Elbette diğer alanlarda da ihtiyacımız olan yerler var, onları da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz.



LGS'DE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MI?



Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında şu an için değişiklik yapılmayacak ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabilecek. Zorunlu hizmet affı konusu da gündemde değil."

BAKAN ÖZER DÜN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da eğitim değerlendirme toplantısı öncesi Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi birinci dönem hiçbir kesintiye uğramadı, yüz yüze eğitimi devam ettirdik. Şubat'ta ikinci dönemimiz başladı yine aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam ettik. 2 Mart'ta, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu yeni bir karar açıkladı. Biz de aynı kararı okullarımıza adapte ettik. 2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesinde öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık. Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda sosyal etkinliklerin uzun aradan sonra yapılmasına izin verdik. Bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren vaka çıkması durumunda sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Bu uygulamayı da 2 Mart tarihi itibarıyla kaldırdık" diye konuştu.



'YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERMEDEN BU DÖNEM TAMAMLANACAK'



855 bin sınıfta yüz yüze eğitime ara vermeden dönemin tamamlanacağını kaydeden Bakan Özer, "Sadece Covid olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendilerini izole edecekler. 7 gün aradan sonra da kaldıkları yerden yüz yüze eğitime devam edecekler. Eğer 7 günü beklemezler de 5 gün içinde bir test yapmaları durumunda sonuç negatif çıkarsa da yüz yüze eğitme devam edecekler. İnşallah bu dönemi bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psikososyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız. Bu süreçten hakikaten öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Maskeyle ders anlattılar. Aşılanma oranları Türkiye'de örneklik teşkil etti. Ben bu vesileyle Trabzon'dan da öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.