ÖSYM: “2022 MEB EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı”

ÖSYM, 2022 MEB EKYS sınava giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu. 20 Mart’ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB EKYS) için sınav yerlerini öğrenmek için adaylar ÖSYM’nin aday işleminden belgeleri edinebilecek. İşte İşte 2022 MEB EKYS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2022-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

2022 MEB EKYS SINAVA GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN