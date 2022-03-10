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    EğitimÖSYM: “2022 MEB EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı”
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM: “2022 MEB EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı”
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    ÖSYM: “2022 MEB EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı”

    ÖSYM duyurdu. 20 Mart’ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB EKYS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini internet sitesinden edinebilecek. İşte 2022 MEB EKYS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!

    10.03.2022 - 14:36 |
    ÖSYM: “2022 MEB EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı”

    ÖSYM, 2022 MEB EKYS sınava giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu. 20 Mart’ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB EKYS) için sınav yerlerini öğrenmek için adaylar ÖSYM’nin aday işleminden belgeleri edinebilecek. İşte İşte 2022 MEB EKYS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “2022-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

    20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 10 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    DİKKAT!

    20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

    2022 MEB EKYS SINAVA GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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