ÖSYM: “2022 MEB EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı”
ÖSYM duyurdu. 20 Mart’ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB EKYS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini internet sitesinden edinebilecek. İşte 2022 MEB EKYS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!
ÖSYM, 2022 MEB EKYS sınava giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu. 20 Mart’ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB EKYS) için sınav yerlerini öğrenmek için adaylar ÖSYM’nin aday işleminden belgeleri edinebilecek. İşte İşte 2022 MEB EKYS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!
ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:
“2022-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.
20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”
2022 MEB EKYS SINAVA GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN