ÖSYM’den 2022 DİB-MBSTS ve 2022-YÖKDİL/1 sınavları için uyarı!

ÖSYM’den adaylara hatırlatma! ÖSYM yaptığı duyuruda 2022 DİB-MBSTS ve 2022-YÖKDİL/1 sınavları ile ilgili adayları uyardı. 12-13 Mart tarihlerinde ÖSYM tarafından uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022 DİB-MBSTS) ve 2022-YÖKDİL/1 sınavları için sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayınlandı.

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2022-DİB-MBSTS ile 2022-YÖKDİL/1 Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) ile 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 12 Mart 2022 Cumartesi günü 11.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 13 Mart 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.”

İşte Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatler;

12 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜ 11.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

13 MART 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ