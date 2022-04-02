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    EğitimBakan Özer: Özel çocuklarımız ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz
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    Bakan Özer: Özel çocuklarımız ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Özel çocuklarımız ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

    02.04.2022 - 17:55 |
    Bakan Özer: Özel çocuklarımız ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz

    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, otizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocukların özelliklerini dikkate alarak öğrenme ortamlarını zenginleştirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve sorunlarını en aza indirebilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine pek çok çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Otizm tanısı konulmuş bireylerin rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde oluşturulan kurullarca eğitsel değerlendirmelerinin ardından kendilerine uygun eğitim ortamlarına yönlendirildiğini belirten Bakan Özer, şunları söyledi:

    "Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma uygulanan okullarında eğitim alan otizmli evlatlarımızın akademik ve sosyal alandaki becerilerini desteklemek, bu öğrencilerimizin eğitim ortamlarını zenginleştirmek amacıyla çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Attığımız her adımda olduğu gibi bu konuna da odak noktamız; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. Özel çocuklarımız, bizim en kıymetli emanetlerimiz. Çocuklarımızın bireysel farklılıklarını tanımak ve onların akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için yürüttüğümüz çalışmaları sürekli zenginleştiriyoruz. Özel çocuklarımız ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

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