AREV'in düzenlediği gecede eğitime büyük destek

AREV tarafından eğitime destek amacıyla gece düzenlendi. Geceye Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Konfederasyonu Başkanı Saim Atıcı, Göle Kadın Meclisi Başkanı Türkan Deli, İş insanları, gazeteci, sanatçı, STK yöneticisi katıldı. Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) Başkanı İlter Avşar yaptığı açıklamada "Pandemi sürecinde fazla etkinlik yapamadık. Ama öğrencilerimize burs vermeye devam ettik.

Ardahan Eğitim Vakfı 10. kuruluş yılında kocaman bir aile oldu. AREV'e herkesin sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Robotik Kodlama ile Ardahanlı Kar taneleri öğrenciler, Türkiye'de birinci olup sonrasında Çin'e 350 takım arasında ilk 10 takım arasına girdiler. Vakfımızı yaşatalım ki kar tanelerinin destek olup dokunalım. AREV'i daha da geliştirip daha büyük arenalara taşımak istiyoruz" dedi. Düzenlenen gecede öğrencilere burs ve özel öğrenci yetiştirmek için sözler alınırken eğitime büyük destek verilmesi gerektiği vurgulandı.