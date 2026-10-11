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Hastalıklar arttı! Eğitime 1 gün ara verildi

11.10.2026 - 23:34Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Hastalıklar arttı! Eğitime 1 gün ara verildi

Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesi içir 12 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi.

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Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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