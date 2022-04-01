SGK atama puanları! KPSS 2022/6 atama taban puanları nedir? Ön lisans, ortaöğretim SGK yerleştirme taban puanları...

KPSS 2022/6 Yerleştirme Sonuçları açıklandı. 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2022/6 atama taban puanları nedir? SGK atama taban puanları...

Sağlık Bakanlığı atama taban puanlarına merak ediliyor. Yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları belli oldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS-2022/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2022/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2022/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)