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Yunanistan, Rus petrol tankerine el koydu!

Atina yönetimi, Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında Rusya'ya ait bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

19.04.2022 - 11:13 |
Yunanistan, Rus petrol tankerine el koydu!

ABD, Avrupa ve diğer müttefiklerin uyguladığı yaptırımlarla köşeye sıkışan Rusya'ya, bir kötü haber de Yunanistan'dan geldi.

Atina yönetimi, Rusya'ya ait bir petrol tankerine Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında Karystos'ta el konulduğunu açıkladı.

Kathimireni'ye konuşan Sahil Güvenlik yetkilileri, Pegas isimli tankerin Rus bayrağı taşıdığı ve 250 metre uzunlukta olduğunu söyledi. Tankerde 19 Rus denizcinin bulunduğu belirtiliyor.

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