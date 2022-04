Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya duyurdu: Donbass savaşı başladı! Kritik bölge el değiştirdi...

04.16

kamuoyuna açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları hakkında konuştu. Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları işaret ederek Rusya’nın gelecekte kendi füzelerini üretemeyecek hale geleceğini savunan Zelenskiy, “Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını yavaşlatmıyor. Uygulanan yaptırımların dahil füze stoklarının eski haline dönmesinin zor olacağını anlamalılar. İthalat olmadan bunu üretemezler. Yaptırımları bertaraf etmek için aldıkları tedbirlere karşı daha sert yaptırımlar uygulandığında Rusya’nın füze yeteneklerine dönmesi mümkün olmayacak. Yani şu an Rus füzeleri tek bir şeye yol açar. Rusya’nın kendini füzeleriyle silahsızlandırmasına. Rus silahlarında da benzer bir süreç yaşanıyor. Yaptırımlar altında yeni toplar, uçaklar, yeni helikopterler ve kruvazörler üretmek Rusya için oldukça güç bir görev olacak” dedi. Rus ordusunun ülkeye füzelerle saldırmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Bugünkü Lviv, Dnipro ve diğer kentlere süren Rus saldırıları tek bir anlama geliyor. Bizler, dünya ve tarih Rusya’dan çok fazlasını kazanacağız. Kaybedilen her can, yalnızca Ukraynalılar ve diğer özgür halkların Rusya'yı nesiller boyu tehdit olarak algılaması için bir delil olacak” diye konuştu.