Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya duyurdu: Donbass savaşı başladı! Kritik bölge el değiştirdi...
Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusunun ülkedeki kanlı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Donbass Bölgesi saldırılarına başlandığını söyledi. Savaş bu bölgede yoğunlaşırken son derece kritik öneme sahip bölgenin el değiştirdiği duyuruldu. BM, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes için Türkiye’den umutlu.
04.16
kamuoyuna açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları hakkında konuştu. Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları işaret ederek Rusya’nın gelecekte kendi füzelerini üretemeyecek hale geleceğini savunan Zelenskiy, “Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını yavaşlatmıyor. Uygulanan yaptırımların dahil füze stoklarının eski haline dönmesinin zor olacağını anlamalılar. İthalat olmadan bunu üretemezler. Yaptırımları bertaraf etmek için aldıkları tedbirlere karşı daha sert yaptırımlar uygulandığında Rusya’nın füze yeteneklerine dönmesi mümkün olmayacak. Yani şu an Rus füzeleri tek bir şeye yol açar. Rusya’nın kendini füzeleriyle silahsızlandırmasına. Rus silahlarında da benzer bir süreç yaşanıyor. Yaptırımlar altında yeni toplar, uçaklar, yeni helikopterler ve kruvazörler üretmek Rusya için oldukça güç bir görev olacak” dedi. Rus ordusunun ülkeye füzelerle saldırmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Bugünkü Lviv, Dnipro ve diğer kentlere süren Rus saldırıları tek bir anlama geliyor. Bizler, dünya ve tarih Rusya’dan çok fazlasını kazanacağız. Kaybedilen her can, yalnızca Ukraynalılar ve diğer özgür halkların Rusya'yı nesiller boyu tehdit olarak algılaması için bir delil olacak” diye konuştu.
“Rus birlikleri Donbass’a saldırıları başlattı”
Daha önce Rus ordusunun özellikle ülkenin doğusuna ve güneyine yoğun saldırı hazırlığında bulunduğunu ifade eden Zelenskiy bu akşamki açıklamasında Rus ordusunun fiili olarak Donbass Bölgesi’ne bu taarruzu başlattığını duyurarak, “Ülkemizin doğusunda ve güneyinde işgalciler eskisinden biraz daha planlı olarak saldırmaya çalışıyorlar. Ana güçlerle buralara girerek ülke savunmasının zayıf bir noktasını arıyorlar. Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Donbass’a ne kadar asker sürülürse sürülsün, kendimizi savunacağız, savaşacağız. Ukrayna’ya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Tüm savaşçılarımıza, Donbass, Mariupol'daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov Bölgesi’ndeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım” ifadelerini kullandı. Zelenskiy sözlerinin sonunda Bulgaristan ve Hırvatistan başbakanlarıyla ve Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatırken, AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a, Ukrayna’nın AB’ye katılım anketini teslim ettiğini ve Ukrayna’nın AB’ye katılımının ülke restorasyonu için avantaj sağlayacağını belirtti.
RUSYA'YA DARBE: KRİTİK BÖLGE EL DEĞİŞTİRDİ
Rusya'nın büyük bir askeri güç ile saldırdığı bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu karşı tarruza geçerek bölgedeki üç kasabayı Rus güçlerinden geri aldı.
Harkiv'in çevresinde bulunan kasabaların Rus ikmalinde kilit öneme sahip olduğu ve bu nedenle stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.
İngiliz basınında yer alan haberler göre, kurtarılmış kasabalardan biri olan Bazaliyaka, Rusya'nın güçlerini ikmal etmek için kullandığı önemli bir tedarik yolunda olduğundan, Ukrayna'nın son hamlesi bu plana bir darbe indirebilir.
DONBAS PUTİN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Rus ordusu Kiev'den çekildikten sonra tüm gücü ile ülkenin doğusuna saldırmaya hazırlanıyor. Peki Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi Putin için neden önemli?
Rus yetkililer, Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya destekli ayrılıkçıların işgalden önce geniş topraklara sahip olduğu Donetsk ve Luhansk'a atfen Donbass bölgesinin 'tamamen kurtarılmasına' odaklanacaklarını söylemişti.
Batılı yetkililer, Rusya'nın Donbas bölgesindeki asker sayısını iki, hatta üç katına çıkarmasını beklediklerini söylüyor.
Bölgeden gelen haberler ve uydu fotoğrafları da Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod, Voronezh ve Rostov bölgelerinde yığınak yaptığına işaret ediyor.
Takviye güçler, Ruslar'ın güneyden ilerlemesini desteklemek için Harkov bölgesine de gönderiliyor. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre İzyum'dan Slovyansk'ta ilerleyip, Ukrayna güçlerini çembere almayı umuyorlar.
Rusya lideri Vladimir Putin Donbass dediğinde, Ukrayna'nın eski kömür ve çelik üreten bölgesine atıfta bulunuyor.NATO da, Rus güçlerinin güney kıyılarında Donetsk'in batısından Kırım'a dek uzanan bir kara kara köprüsü kurmaya çalışmasını bekliyor.
Rusya lideri daha önce birçok kez, Ukrayna'nın doğuda soykırım yaptığını ileri sürmüş, ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.
Savaş başladığında, doğu bölgelerinin üçte ikisi Ukrayna'nın elindeydi. Geriye kalanıysa sekiz yıl önce başlayan savaş sırasında Rus destekli devletçikler kuran ayrılıkçıların elindeydi.
PUTİN'İN 9 MAYIS PLANI
İşgalden hemen önce, Putin iki bölgenin tümünü Ukrayna'dan bağımsız ilana etmişti. Rusya bu bölgeleri ele geçirebilirse, Putin savaştan bir başarı elde etmiş olacak.
Bu başarı 9 Mayıs'tan önce gelirse, 9 Mayıs'ta Naziler'in 1945'te yenilmesinin yıldönümünde bunu kutlayabilecek.
Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yetkililer, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söylemişti.
Rusya'nın halen Donbas'ta yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Bu sayının iki hatta üç katına çıkması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.
Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.
03.52
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, ABD’nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çaresiz sivillerin güç durumdaki bölgelerden tahliye edilebilmesi ve çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlayabilmesi için Ukrayna'da yerel ateşkes düzenleme girişimleri gerektiğinin altını çizen Griffiths, "Açıkçası, Rusya tarafında henüz insani bir ateşkese sahip değiliz. Bununla ilgili birçok ayrıntıya girdim ve bu tekliflerin ayrıntıları hakkında bana geri döneceklerine söz vermeye devam ettiler" dedi.
“Türkiye değerli ve faydalı bir ev sahibi”
Ukrayna'daki Ukrayna ve Rus güçleri arasında insani ateşkesin şu anda ufukta olmadığını, ancak birkaç hafta içinde mümkün olabileceğini söyleyen Griffiths, barış sağlanması konusunda Türkiye’den umutlu olduğunu ifade etti. Griffiths, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle Ukrayna ve Rusya arasında insani müzakerelere ev sahipliği yapma umutlarını görüşmek üzere bu hafta Türkiye'ye gideceğim’’ dedi.
Griffiths, Türkiye’nin barışa giden yolda başarılı olduğunu belirterek, "Türkiye, her iki tarafa da bu görüşmeler için gerçekten değerli ve faydalı bir ev sahibi olarak kendini sunabildi” dedi.
02.18
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugünkü faaliyetlerine yönelik verdiği brifingde önemli bir noktanın imha edildiğini aktardı. ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya sağlanan silah desteğini hatırlatan Konaşenkov, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, 18 Nisan sabahı Lviv şehri yakınlarında Ukrayna Lojistik Komutanlığı’nın 124. Birleşik Lojistik Merkezi’ne yüksek derecede hassas füzelerle saldırı düzenledi. Lojistik merkez içinde bulunan ve son 6 günde ABD ile Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya getirilen çok sayıda silah imha edildi. Ayrıca Kiev bölgesi Vasilkov köyü yakınlarında büyük bir mühimmat deposu imha edildi. Gün boyunca Rus havacılık kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeleri, Ukrayna'nın 16 askeri tesisini imha etti” dedi.
“Hava kuvvetleri Ukrayna’nın 84 askeri tesisine saldırı düzenledi”
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki 84 askeri tesise saldırı düzenlediğini belirterek ayrıntıları aktaran Konaşenkov, “Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’daki 84 askeri tesise saldırı düzenledi. Bu operasyonlarda Dnipro’da, ‘Toçka-U’ taktik füzelerinin onarım tesisi, bu yerleşim yerindeki Zelenoe Pole Savunma Taburu Komutanlığı, Chervonaya Polyana bölgesindeki 2 mühimmat deposu ve bir yakıt deposu yer almaktadır. Ayrıca askeri teçhizatların bulunduğu 47 düşman askeri eğitim alanı ve 22 topçu alanı da vuruldu” ifadelerini kullandı.
“Roketlerle 331 askeri tesis vuruldu”
Rus ordusunun roket birliklerinin operasyonlarından da bahseden Konaşenkov, “Roket ve topçu birlikleri 331 askeri tesise saldırdı. Popasnaya ve Novomayorskoye bölgelerinde dokuz komuta noktası, bir roket ve topçu silah deposu ile 315 düşman askeri toplanma alanı vuruldu. Novotoshkovskaya yerleşim bölgesinde 120 kadar milliyetçi ve 9 birim askeri teçhizat imha edildi” dedi.
Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’ya geçtiğimiz 24 Şubat’tan itibaren verilen hasar konusunda rakamlar aktararak, “Toplamda özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 139 uçak, 483 insansız hava aracı, 250 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 337 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 254 çoklu roketatar, bin 9 obüs ve havan topu ve 2 bin 196 özel askeri araç yer aldı” dedi.
01.35
Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol kentine düzenlediği saldırı havadan görüntülendi. Görüntüleri yayınlayan Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Rus işgalciler Azovstal fabrikasını bombalamaya devam ediyor. Fabrikanın sığınaklarında kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan binden fazla insan bulunuyor" denildi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise yaptığı açıklamada, "Rusya’nın askeri ve politik yönetimine sesleniyorum. Mariupol’den Berdyansk’a sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Azovstal fabrikasında bulunan kadınlar ve çocuklar için de ayrı bir koridor açılmasını istiyoruz. Eğer koridor açılmasına karşı çıkarsanız, gelecekte savaş suçu olarak yargılanmanıza sebep olacaktır" dedi.
Mariupol, Rusya için kilit öneme sahip
Rusya, dün kuşatma altındaki Mariupol’de bulunan Azovstal fabrikasındaki Ukrayna askerlerine “teslim olmaları ya da ölecekleri” çağrısında bulunmuş, Ukraynalı askerler çağrıyı reddetmişti ve direnişe devam etmişti. Mariupol, Rusya için 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a bir kara koridoru oluşturmasına izin verdiği için kilit öneme sahipken, 11 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan dev Azovstal fabrikası Mariupol'un hala Ukrayna kontrolünde olan son büyük bölümü olarak biliniyor.
00.21
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Borrell, "Ukrayna, Rusya tarafından son haftalarda yoğun füze saldırılarıyla vuruluyor. AB, Rus silahlı kuvvetlerinin sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım gözetmeksizin ve yasadışı şekilde bombalamaya devam etmesini kınıyor" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’nın Lviv kentine düzenlediği saldırıya değinen Borrell, Lviv ve Ukrayna'nın batısındaki diğer şehirlere yönelik son saldırıların ülkenin hiçbir bölgesinin Rusya’nın anlamsız saldırıları karşısında güvenli olmadığını gösterdiğini vurguladı. AB'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını desteklemeye devam ettiğini aktaran Borrell, Rusya'yı bir kez daha "düşmanlığı derhal ve koşulsuz olarak durdurmaya, tüm güçlerini ve askeri teçhizatı ülkeden çekmeye" çağırdı.