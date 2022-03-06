Uzmanlardan ABD basınına Rusya - Ukrayna açıklaması: Tamamen çaresiz kalacaklar!

Washington Post'un haberine göre yetkililer, ABD'nin Ukrayna ordusuna sağladığı ve ülkeye akmaya devam eden silahların bir isyan hareketinin başarısı için çok önemli olacağını söyledi. Biden yönetimi, Ukrayna'yı savunmak için nadir bulunan iki partili desteğin verildiği Kongre'den, silah stoklarını yenilemeyi de içeren 10 milyar dolarlık bir bütçe istedi.

Yetkililer, ABD ve müttefiklerinin bir isyanı desteklemeyi seçmeleri halinde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin çok önemli bir güç olacağını söyleyerek, Rus işgali altında yaşayan Ukraynalıları güçlü ve iyi donanımlı düşmanlarınakarşı direnmeye teşvik etti.

'BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK'

Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rus güçlerinin başkenti ele geçirmesi durumunda Ukrayna'nın acil durum planının ne olacağını açıklamayı reddetti. Podolyak, "Ukrayna'nın Kiev'i savunmaya, Rusya'nın Kiev'e saldırmaya hazırlandığı kadar hazırlandığını söyleyebilirim" dedi ve şunları ekledi: “Bu savaş Ukraynalılar için bir halk savaşı haline geldi. Savaşı kazanmalıyız. Başka seçenek yok."

Rus ordusu, yakıt ve gıda kıtlığı da dahil olmak üzere lojistik zorluklarla mücadele ederken, Ukrayna özel operasyon subayı Waltz, Ukraynalıların defalarca Rus tedarik hatlarına saldıracağını tahmin ediyor. Waltz'a göre bunu yapabilmek için, sürekli bir silah tedarikine ve el yapımı patlayıcı cihazlar kurma yeteneğine ihtiyaç var: "Bu tedarik hatları çok, çok savunmasız olacak ve Rus ordusunu tam anlamıyla çaresiz bırakacağınız yer orası."

Direniş hareketlerini inceleyen Rand Corp.'ta kıdemli bir savunma analisti olan Marta Kepe, savaş sırasında seyrin sıklıkla değiştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “İşgal ilerledikçe ve uzadıkça, daha merkezi bir direniş olarak başlayan şey genellikle daha küçük direniş gruplarına veya birimlerine dönüşür. Bu olumsuz bir şey değil, hatta tam tersi daha küçük gruplar daha fazla esnekliğe izin veriyor."

NATO HAYRAN KALDI

NATO yetkilileri Ukrayna kuvvetlerinin gösterdiği ruha hayran kaldı ancak özellikle mühimmat stokları azaldıkça ve Rus ordusu büyük şehirleri kuşatmaya devam ederken, Rusya'ya karşı direnme yeteneklerinin sınırsız olmadığını da söylüyor. Üst düzey bir Avrupalı ​​diplomat, "Rusya'nın Ukrayna'dan daha fazla askeri var. Ukrayna birlikleri çok cesur ama şimdiden bir haftadan fazla süredir savaşıyorlar" dedi.

Georgetown Üniversitesi Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi'nin analiz direktörü Rita Konaev, Rusya'nın şehirlere hava ve topçu bombardımanını artıracağını ve Ukrayna'nın vatandaşlarını şehirlerdeki savaşa hazırlaması gerektiğini söyledi.

'KİEV'İN DÜŞMESİ SAVAŞIN SONU DEĞİL'

1940'ta Sovyetler Birliği tarafından işgal edildikten sonra 51 yıl sürgünde diplomatik hizmeti sürdüren Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Ruslar tüm ülkeyi işgal edip boyun eğdiremez. Partizan savaşı olacak, direniş olacak. Dolayısıyla Kiev düşse bile bu savaşın sonu anlamına gelmez” dedi. (Milliyet)