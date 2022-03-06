Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı! Yürek yakan kareler...

Belki de babalarını bir daha hiç göremeyeceklerini bile bile ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan savaşın masum çocuklarının yaşadıkları ve hissettikleri ise yürek burkuyor. Gözlerindeki korku, savaşın çocuklara yaptığı kötülüğü gözler önüne seriyor.