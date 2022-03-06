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Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı! Yürek yakan kareler...

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu babalarından ayrılıp anneleriyle birlikte başka ülkelere tahliye edilen bebek ve çocukların gözlerindeki korku kameralara yansıyor.

İHA
• 06 Mart 2022 - 13:01 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Mart 2022 - 13:01 • Son Güncelleme:
1Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk günlerinde korku ve gözyaşı içinde sığınaklarda yaşayan, ilerleyen günlerde de babalarını savaşın ortasında bırakıp anneleriyle başka ülkelere tahliye edilen savaşın masum yüzü bebek ve çocuklarının gözyaşları savaşın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor.

2Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...

Şehirlerine bombalar yağarken ölen insanların görüntüleriyle karşılaşan, sığınaklarda köşe uçlarında uyuyan ama dakikalar sonra bomba sesleriyle uyanmak zorunda kalan savaşın çocukları, filmlerde gördükleri savaş sahnelerini şimdi hayatlarının tam ortasında yaşmak zorunda kalıyorlar.

3Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...

Ömür boyu en nefret edecekleri ses olan siren sesleri arasında babalarıyla vedalaşıp Ukrayna'dan tahliye edilen gözü yaşlı çocuklar, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelere yaşam mücadelesi vermek için göç ediyorlar.

4Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...

Edirne'de bulunan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından, Kırklareli'de bulunan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye tahliye edilen aileler buruk sevinç yaşıyor.

5Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...

Türkiye'de güvenlik endişelerinin sona ermesinin mutluluğunu yaşayan aileler, sevdiklerini savaşın ortasında bırakmak zorunda kalmanın da hüznünü yaşıyor.

6Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...

Zorlu yolculuklarda yiyecek giyecek ısınma ve temel barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan aileler geldikleri sınır kapılarında ilk olarak çocuk ve bebeklerin temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşıladıkları gözler önüne seriliyor.

7Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...

Belki de babalarını bir daha hiç göremeyeceklerini bile bile ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan savaşın masum çocuklarının yaşadıkları ve hissettikleri ise yürek burkuyor. Gözlerindeki korku, savaşın çocuklara yaptığı kötülüğü gözler önüne seriyor.

8Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
9Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
10Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
11Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
12Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
13Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
14Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
15Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
16Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
17Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
18Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
19Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
20Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
21Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
22Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
23Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...
24Savaşın kirli yüzü gözlerindeki korkuya yansıdı Yürek yakan kareler...

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