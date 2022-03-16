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Ukrayna’da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

Ukrayna’da sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

16.03.2022 - 14:29 |
Ukrayna’da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21 gündür devam ediyor. Ukrayna’da çatışma alanlarından güvenli bölgelere tahliye edilen kişileri taşıyan araçlar kaza yaptı.

Hmelnitskiy bölgesindeki Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda seyir halinde olan bir otobüs ve bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle yolculara ait eşyalar da etrafa savruldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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