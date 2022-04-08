Ukrayna’da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100’den fazla yaralı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 44. güne girildi. Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna saldırı 2 roketle saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kamyshin saldırının bilançosunda dair, "Kramatorsk tren istasyonuna 2 roketle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirirken, 100’den fazla kişi de yaralandı. Bu, şehir halkına ve ulaşım altyapısına düzenlenmiş doğrudan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.























