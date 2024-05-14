Candan kardeşlerin soruşturması sonuçlandı! İstenen cezalar belli oldu
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Savcılık, Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez hapsini istedi. Geçtiğimiz ay serbest bırakılan ve dosyadaki suç kapsamı daha hafif olan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise dolandırıcılıktan 1 kez cezalandırılması talep edildi.
• 14 Mayıs 2024 - 16:52 • Son Güncelleme:
• 14 Mayıs 2024 - 16:52 • Son Güncelleme: