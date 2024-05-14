Candan kardeşlerin soruşturması sonuçlandı! İstenen cezalar belli oldu

ÖRGÜT LİDERİ İHRAÇ POLİS MEMURU

İddianameye göre suç örgütünün lideri 'Kaan' kod adlı ihraç polis memuru Onur Apaydın'dı. Apaydın, yeni üyelerle örgütü yapılandırdı. Apaydın'ın daha önce de yöneticisi olduğu farklı bir örgüte yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açıldığı öğrenildi.



ÖRGÜTÜN 2 LİDERİ BULUNUYOR



İddianameye göre suç örgütünün lideri 'Kaan' kod adlı ihraç polis memuru Onur Apaydın ve İlker Oflu'ydu. Apaydın, yeni üyelerle örgütü yapılandırdı. Apaydın'ın daha önce de yöneticisi olduğu farklı bir örgüte yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açıldığı öğrenildi. Apaydın ve Oflu, dolandırıcılık, tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere kurdukları suç örgütü üyesi olan şüphelilere iş bölümüne ayırdı. 'Sazan sarmalı' yöntemini uygulayarak yaptıkları dolandırıcılık faaliyetinde, mağdurları tehdit bile ettikleri saptandı.



Başsavcılık, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede, Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez hapsi istendi. Geçtiğimiz ay serbest bırakılan ve dosyadaki suç kapsamı çok daha hafif olan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise örgüt üyeliğinden cezalandırılması talep edildi. Bahar Candan'ın eylemleri ve örgütteki etkili konumu sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtilirken Nihal Candan'ın dosyadaki suç durumunun daha zayıf olduğu, sağlık sorunları ile birlikte değerlendirildiğinde tahliyesinin uygun görüldüğü kaydedildi.