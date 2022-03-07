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Ukrayna'da 150 yıllık tarihi kilisede büyük hasar!

Dünyanın gözü Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'da. Peş peşe kritik haberler gelmeye devam ederken şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede bulunan tarihi bir kilise büyük hasar gördü.

07.03.2022 - 18:57 | | DHA
Ukrayna'da 150 yıllık tarihi kilisede büyük hasar!

Ukrayna Tarih ve Kültür Anıtlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Olha Rutkovska, saldırıların şiddetli yaşandığı Jitomirin Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık tarihi kilisenin tahrip olduğunu duyurdu. 1862 yılında yapılan kilisenin büyük bir bölümü hasar gördü.

Ukraynada 150 yıllık tarihi kilisede büyük hasar

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