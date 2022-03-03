Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya sert tepki: Karadeniz'in dibini görecekler

Ukrayna - Rusya savaşı 8'inci gününde... Rus bombaları Kiev'in merkezi ısıtma sistemini hedef alırken, kentin pek çok noktasında ısıtma sağlanamayacağı açıklandı. Rusya ise son olarak Kiev’i terk etmek isteyenler için insani koridor oluşturulacağını açıkladı.

Bu gelişmelerden sonra yeni bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları söyledi:

2 yıl önce Ukrayna'da ilk korona kaydı alınmıştı. Bu zaman gerçekten çok zor geçti. Biz buna karşı iyi bir mücadele vermiştik. 1 hafta önce bizim ülkemize işgal yapıldı, Rusya bizim egemen topraklarımıza girdi. Psikolojik kompleksleri sergileyen değer askeri araçlarla ciddi bir saldırı oldu. Biz gerçekten güçlü olmaya devam ediyoruz. Onlar taktiklerini değiştirmek zorunda kalıyor. Onlar bizim topraklarımızda ciddi bir şey yapamadıklarını kabul etmesi lazım. Onlar Karadeniz'in dibini görecekler. Buna layıklar. Siz bizim şehirlerimizi, insanlarımızı yok etmek için geliyorsunuz. Elektriği de alıyorsunuz, susuz da bırakıyorsunuz, ilaçlarımızı da alıyorsunuz. Kendi ülkenizde bize karşı propaganda yapıyorsunuz. Bugün biz herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Biz her evi, her şehri yenileyeceğiz.

Bugünden itibaren emekli maaşları yüzde 14 artacak. Ukrayna yurt dışından silahları almaya devam ediyor ve destek büyüyor. Biz çok zor bir dönemden geçiyoruz.

"PLANLARINI BOZDUK, ONLARI DURDURDUK"

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Facebook hesabından yayınladığı bir önceki videoda “Düşmanın planlarını bir haftada bozduk, onları durdurduk” dedi. Rus ordusunun neden Ukrayna’da olduklarını anlamadığını ve bir kısmının ülkelerine geri kaçtığını söyleyen Zelenskiy, Rus askerlerini “Moskova’daki liderleri tarafından kullanılan aklı karışmış çocuklara” benzetti. Ukrayna lideri Konotop, Baştanka, Energodar ve Melitopol kentlerinde Rus ordusunun ilerleyişine engel olan sivillere de teşekkür etti.

ZELENSKİY'DEN BM'YE TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının kabul edilmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tasarıya destek veren ülkeler teşekkür ederek, “Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştu” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1997'den bu yana ilk kez acil oturum çağrısıyla toplandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısı 5’e karşı 141 oyla kabul edilirken kabul edilen tasarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından lehte oy veren ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.

Zelenskiy tasarının benzeri görülmemiş bir şekilde kabul edildiğini belirterek, “Oy veren herkese ve her ülkeye minnettarım” ifadelerini kulladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı bir koalisyon oluştuğunu aktaran Zelenskiy, “Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştuğu ve işlediğini gösteriyor. Dünya bizimle. Zafer Bizim Olacak!” dedi. Oylamada, Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya “hayır” oyu verirken, oylamanın sonucu Genel Kurul’da ayakta alkışlandı.

KİEV'DE GERGİN BEKLEYİŞ

Rus ordusu başkent Kiev’e ilerlerken, yer yer sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu noktalar da hedef alınıyor. Siviller ise Kiev’de bulunan metro istasyonlarında bombardımanlardan korunmaya çalışıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, bombardımanlardan korunmak için metro istasyonlarına sığınan sivillerin fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda, birkaç bavula sığdırabildikleriyle metro istasyonlarına akın eden kadın, çocuk ve yaşlılar yer aldı.