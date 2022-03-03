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DünyaRus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ne? Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
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Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ne? Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rus tanklarının üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlamlarına geldiğini merak konusu oldu. Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.

03.03.2022 - 12:39 |
Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ne? Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.

Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ne Rusya Savunma Bakanlığından açıklama

Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ne Rusya Savunma Bakanlığından açıklama



Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

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