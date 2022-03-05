Ukrayna dehşet anlarını paylaştı! Rus helikopter alev topuna döndü

Rusya’nın Ukrayna saldırı devam ediyor. Kiev bölgesi yakınlarında tespit edilen bir Rus helikopteri Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı. Dumanların yükseldiği helikopterin düşürülme anları ise kameralar tarafından görüntülendi.

En son yayınlanan görüntülerde, Ukrayna Savunma Bakanlığı videoyu şu mesajla paylaştı: "Rus işgalciler işte böyle ölüyor. Bu sefer bir helikopterin içinde! Ukrayna ve direnişçilerine selam olsun! Hep beraber zafere!"

'RUSYA’NIN HAVA SALDIRILARI SON 24 SAATTE AZALDI'

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın olağan istihbarat bilgilendirmesine göre Rusya’nın hava saldırıları son 24 saatte önceki günlere göre azalma kaydetse de Rus güçleri halen ilerliyor.

Bilgilendirmeye göre Rusya Harkov, Çernigiv ve Mariupol şehirlerini elinde tutuyor. Kuzeydoğu şehri Sumi’de ise sokak çatışmaları sürüyor.

'AKARYAKITLARI OLMAZSA, HİÇBİR ŞEY YAPAMAZLAR'

Wall Street Journal gazetesi, yayımladığı özel haberinde işgalci Rusların her gün Kiev'e doğru ilerlemeyi denediğini ancak şehrin banliyölerinde geri püskürtüldüğünü bildiriyor. Habere göre, her gün durdurulan Rus birlikleri yanmış tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı.

Cephedeki Ukrayna özel kuvvetlerinin komutanı Vladimir, "Onları avlamaya çıkıyoruz ve yok ediyoruz" diyor. Vladimir'in yanındaki özel kuvvet askerleri İngiltere'nin gönderdiği .308 sniper silahları ve NLAW tanksavar silahları kullanıyor.

Cephedeki özel kuvvet askerleri özellikle Rus birliklerine malzeme taşıyan ikmal konvoylarını hedef alıyor. Vladimir, "Çünkü, eğer akaryakıtları olmazsa hiçbir şey yapamazlar" ifadesini kullanıyor.

'APTALLIKLARI BİZİ ŞOKE ETTİ'

Ukrayna başkanlık danışmanı ve Kiev'in Rusya ile ateşkes görüşmelerinde bulunan delegasyonu üyesi Mykhailo Podolyak, "Ukrayna, Rusların ve Batılı ortaklarımızın değil, kimsenin beklemediği bir şekilde savaşıyor" dedi ve ekledi: "Kiev'in üç gün içinde düşmesi gerekiyordu."

Her gece bölgede görev yapan Ukraynalı özel kuvvetler birliğinin bir üyesi, “Davranışlarının ne kadar aptalca olduğu karşısında şok içindeyiz” dedi.

Birliğinin, dokuz gün önce savaşın başlamasından bu yana iki askerini kaybettiğini ancak son günlerde 60'tan fazla Rus'u öldürdüğünü söyledi.

'ATEŞLE VE UNUT'

Ateşle ve unut, askeri terminolojide hedefe bir kez kilitlendikten sonra ilave takibe gerek duymayan füze güdüm sistemine verilen isimdir. Bu sistemi kullanan füze bir kez hedefine güdümlendikten (kilitlendikten) sonra onu fırlatan operatörün hedefin görüş hattı içinde olma zarureti yoktur. Sistemin en önemli avantajı füzeyi fırlatan operatörün veya aracın fırlatmanın ardından hemen bölgeden ayrılmasını mümkün kılmasıdır. Bu özellik sayesinde hem operatörlerin düşman ateşine maruz kalması önlenir, hem de personelin derhal başka bir göreve yönlendirilmesine imkân yaratılır.

Genellikle hedef hakkındaki tüm bilgiler ateşlenmeden evvel füzeye programlanır. Bu bilgiler hedefin koordinatları, radar ölçümleri, ya da kızılötesi resimlerinden oluşmaktadır. Füze ateşlendikten sonra seyrüsefer sistemi olarak jiroskop, ivmeölçer, GPS, radar, ve kızılötesi görüş aletlerinin bir nevi kombinasyonundan faydalanır. Ateşle ve unut sistemi kullanan füzeler bilhassa modern tanklardaki aktif koruma sistemlerine karşı zaaf göstermeye temayüllüdür. Hem saptırma hem de tehdit mühimmatını imhaya yönelik tedbirlere karşı zayıflık göstermektedir. Bu sistemi kullanan füzeler fiziksel imha gerektiren güdümsüz rpglerin aksine elektronik müdahaleye de açık olsalar da buna mani olacak karşı tedbirlerle de techiz edilebilmektedir.