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Rusya'dan Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes kararı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinden sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

05.03.2022 - 10:54 | | MOSKOVA (İHA)
Rusya'dan Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 10. güne girilirken, Moskova yönetiminden geçici ateşkes kararı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinde insani koridor kurularak Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes kararı alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Belarus'ta bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde insani koridor kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Mariupol insani krizin eşiğinde
Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, günlerdir Rus kuşatması altında. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko yaptığı açıklamada, “acımasız saldırılar” olarak nitelendirdiği Rus askeri operasyonları sırasında vatandaşların tahliyesi için insani koridor oluşturulması çağrısında bulunmuştu. Boichenko, Perşembe gününden beri kuşatma altında bulunan kentte su ve elektrik kesintisi yaşandığını, ısıtma sisteminin çalışmadığını vurgulamıştı.

aMariupol, Kırım ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk arasında oluşturulması beklenen bir koridor için Rusya açısından stratejik öneme sahip.

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