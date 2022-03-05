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Mariupol’de insani kriz büyüyor

Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Rusya tarafından yapılan saldırılar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor.

05.03.2022 - 10:44 | | MARIUPOL (İHA)
Mariupol’de insani kriz büyüyor

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 10’uncu gününde de devam ediyor. Mariupol kentindeki birçok kişi artık temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kentin en büyük alışveriş merkezi olan City Port’a gelen onlarca kişi işlerine yarayabilecek malzemeler arıyor. Yaklaşık 450 bin kişiye ev sahipliği yapan Mariupol’de çatışmalar nedeniyle elektrik ve su kesintileri de yaşanıyor.

İnsani kriz yaşanıyor
Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, “acımasız saldırılar” olarak nitelendirdiği Rus askeri operasyonları esnasında, vatandaşların tahliyesi için insani koridor oluşturulması çağrısında bulundu. Boichenko, Perşembe gününden beri kuşatma altında bulunan kentte insani felaket konusunda uyarılarda bulundu.

Ukrayna’nın en büyük limanlarından biri olan Mariupol, Kırım ile ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgeleri arasında oluşturulması beklenen bir kara koridoru için stratejik öneme sahip.

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