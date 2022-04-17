Savaş mağduru Ukraynalı kadınlara iğrenç teklif! Fırsatçılardan mide bulandıran mesajlar...

Ukrayna topraklarında savaş devam ederken, Ukrayna sınırları içinde başlayıp tüm Avrupa’ya yayılan ve savaş sebebiyle arka planda kalan mülteci dramı da giderek büyüyor. Ülkelerinden ayrılarak savaştan uzak bir hayat sürmeye çalışan yüz binlerce kadın, en az savaş kadar tehlikeli ve korkunç durumlarla karşı karşıya kalıyor. BM Mülteci ajansı ise ülkeleri taciz ve istismar konularında önlem almak için uyarıyor. Geçtiğimiz ay İngiltere’de başlatılan 'Homes for Ukraine' (Ukrayna İçin Evler) projesiyle hükümet Ukrayna’dan gelecek olan mültecilere evini açanlar için 350 sterlin destek vereceğini açıklamıştı. Geride kalan 1 ayda yaklaşık 200 bin İngiltere vatandaşı programa dahil olarak evini Ukrayna’dan gelecek mültecilere açmış olsa da, bu program üzerinden ülkeye giren Ukraynalı sayısı 3 bin 200'de kaldı.

Evlerinde Ukraynalı mültecilere yer vermek isteyen birçok kişi, online olarak sisteme kayıt olabiliyor. Bunun yanı sıra Facebook gibi sosyal medya platformları da ev sahipleri ve mültecilerin anlaşma yollarından birisi olarak dikkat çekiyor. Birçok Ukraynalı kadının sosyal medya platformları üzerinden kalacak yer aramaya çalışırken tacize uğradığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı da, İngiltere’yi bu konuda uyardı ve mültecilerin taciz ve istismar edilmesinin engellenmesini istedi.

İngiltere’ye sığınmaya çalışan Ukraynalıların büyük bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Savaşın başında Ukrayna’da ilan edilen sıkı yönetimle birlikte 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülkeden çıkması yasaklanmış ve direnişe katılmaları istenmişti. Ailesi ile ülkeden ayrılamayan birçok kadının hayatını düzene sokmaya çalışırken taciz ve istismara maruz kaldığı ifade ediliyor.

'BİRLİKTE UYUYABİLİRİZ'

The Times’in yaptığı araştırmada İngiliz erkeklerin kadın mültecilere cinsel ilişki karşılığında kalacak yer teklif ettiği ortaya çıktı. Gazete muhabirinin mülteciler ile ev sahiplerinin iletişim kurması için kurulan Facebook grubuna kendini Kiev’de yaşayan 22 yaşında Natalya isimli bir kadın olarak tanıtmasından dakikalar sonra haber için oluşturulan hesaba onlarca taciz içerikli mesajlar atıldı.

Muhabirin yayınladığı mesajlardan bazıları, “Büyük bir yatağım var. Birlikte uyuyabiliriz”, “Sana yardım etmeye hazırım ve belki sen de bana yardım edebilirsin” şeklinde. Ayrıca gelen mesajlardan birinde açıkça cinsel ilişki teklif eden bir kişi hayır cevabına karşılık yardımcı olmayacağını söylüyor.

'Natalya'nın iki gün boyunca aldığı 75 özel mesajdan 41'i yalnız yaşayan bekar erkeklerden geldi. Bazı kullanıcıların gerçekten iyi niyetli şekilde evlerini açtığı belirtilirken, birçok kullanıcının ise taciz içerikli mesajlar attığı ifade edildi.

ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ KALDI

BM mülteci ajansı, İngiliz hükümetini cinsel sömürüyü durdurmak amacıyla önlem alması konusunda uyardı. Mültecilere evini açan vatandaşların detaylı araştırmaya tabi tutulduğunu belirten yetkililer ise sabıka kontrollerinin bile aksatmadan yapıldığını aktardı. Araştırmacılar ise birçok tacizcinin cezai suçlama veya mahkumiyet ile karşı karşıya kalmadan hayatını devam ettirdiğini belirtiyor.

Hükümet, ev sahipleri ve mülteciler için güvenli olacak yöntemleri uygulamaya sokmaya çalışsa da şu anda bu duruma net bir çözüm bulunabilmiş değil. Araştırmacılar, İngiliz hükümetinin Birleşmiş Milletler mülteci ajansının uyarılarını dikkate alması gerektiğini ve bu konuya ayırdığı bütçeyi arttırması gerektiğini belirtiyor.

UZMANLAR UYARDI

Ukraynalıların ancak bir İngiliz ev sahibi bulduklarında vize başvurusunda bulunabildiklerini hatırlatan ve ileride İngiltere'de çalışmak ve hayatının kalanını burada geçirmek isteyen Ukraynalıların bu programa mecbur olduklarını vurgulayan uzmanlar, gerekli denetimlerin sağlanmadığı takdirde pek çok üzücü olayın yaşanacağı konusunda korku duyduklarını açıkladı.

Bir hükümet sözcüsü ise daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, programın herhangi bir güvenlik açığına sahip olmadığını belirtmiş, "Hayata geçirdiğimiz 'Homes For Ukraine' planımızı, yerinde güvenlik önlemleri alacak şekilde tasarladık. İçişleri Bakanlığı, bir sponsorun evindeki tüm yetişkinlerin yanı sıra Ukrayna'dan başvuranlar üzerindeki kontrolleri tamamlamadan vize vermeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Ukraynalı mültecilere yönelik iyi niyetli çabanın fuhuş çeteleri tarafından suistimal edileceğine dikkat çeken uzmanlar ise 'Homes for Ukraine' (Ukrayna İçin Evler) adını taşıyan programın 'fuhuş çeteleri için cinsel arkadaşlık sitesi' haline dönüşebileceği konusunda sert uyarılarda bulundu.

Birleşik Krallık'ın mülteci veya sığınmacı olarak gelen herkesi her türlü sömürüden korumak ve onurlu bir hayat sürmesini sağlamak konusunda sorumlulukları olduğunu belirten aktivistler, bu konuda tüm vatandaşların sorumlu olduğunu belirtti. (Milliyet)