Imran Khan: Pakistan'a yabancı güçler tarafından bir komplo kuruldu

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alınmasının ardından Karaçi'de düzenlediği mitingde destekçilerine seslendi. Khan, mitingde hükümetin bir sonraki genel seçimlerde hile yapacağını iddia ederek, halkı erken seçim talep eden barışçıl protestolar düzenlemeye çağırdı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Khan, "Bu ülkeye karşı yabancı güçler tarafından büyük bir uluslararası komplo gerçekleştirilmiştir. Görev sürem boyunca hiçbir ülkeye karşı olmadım ve her zaman insanlığın yanında oldum. Sevgili Pakistanlılar! Herkesle dost olmak istiyorum fakat ülkemizin kimsenin kölesi olmasına da izin veremem" ifadelerini kullandı.

Pakistan’da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış ve hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Khan’ın görevden alınmasının ardından bugün mecliste yapılan oylamada 174 "evet" oyu ile Pakistan'ın 23. Başbakanı Şahbaz Şerif seçilmişti.