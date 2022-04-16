Dünya tarihi için bir ilk! Resmen kayıtlara geçti, radyo dalgası...

CNN International'ın haberine göre, bu rekor kıran megamaser, dünyadan şimdiye kadar gözlemlenen en uzak radyo dalgası olarak kayıtlara geçti.

Radyo dalgası dünyaya ulaşmak için 36 bin milyar mil (58 bin milyar kilometre) yol kat etti.

Marcin Glowacki liderliğindeki uluslararası bir gökbilimciler ekibi, Güney Afrika Radyo Astronomi Gözlemevi'nin MeerKAT teleskopunu kullanarak bu ışığı gözlemledi.

Megamasers, iki galaksi birbirine çarptığında oluşan bir radyo dalgasıdır.