Rusya’dan Ukrayna’ya harekat! Kiev duyurdu: 50 Rus askeri öldürüldü, 6 uçak ve 4 tank imha edildi

Ukrayna ordusunun, Ukrayna 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, altı Rus savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor” denildi.

RUSYA YALANLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ise Rusya tarafından yalanlandı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

ZELENSKIY: "ÇALIŞIYORUZ, ORDUMUZ ÇALIŞIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın Donbass bölgesine Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon sonrasında sosyal medyadan halka seslendi. Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır bölgelerine saldırı düzenlediğini duyuran Zelenskiy, birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyuran Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü, ABD’nin uluslararası yardım toplamaya başladığını aktardı.

“VATANDAŞLARA EVDE KALIN ÇAĞRISI”

Vatandaşlara sakin olmaları ve evde kalmaları çağrısı yapan Zelenskiy, “Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor, tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kiev’de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

UKRAYNA ORDUSU: 50 RUS ÖLDÜRÜLDÜ, 6 UÇAK VE 4 TANK İMHA EDİLDİ

NTV'de yer alan habere göre; Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 Rus uçağının ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı.

Rusya ise hava ve zırhlı araçlarının zarar gördüğü iddialarını reddetti.

UKRAYNA: DURUM KONTROL ALTINDA

Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi durumun kontrol altında olduğu ve Blitzkierg durumunun yaşanmadığını aktardı. Blitzkrieg ya da yıldırım harbi, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların sahip olduğu temel savaş doktrinine deniliyor. Doktrin, hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmeyi amaçlıyor.